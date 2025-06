MG: corpo de homem é escondido em manilha de esgoto de casa abandonada

Após denúncia anônima para a Polícia Militar (PMMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o corpo de um homem, de 39 anos, foi localizado dentro de uma manilha de esgoto, aos fundos de uma construção abandonada da cidade.

O corpo foi desenterrado por uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Para remoção do corpo, foi necessário o uso de uma retroescavadeira.

O suspeito do crime, de 39 anos, que é morador do local, confessou o homicídio e foi preso. Os envolvidos seriam usuários de drogas.

Segundo registro da PMMG, o suspeito disse que o crime ocorreu há aproximadamente três meses. Ele complementou que, no dia do crime, estava dormindo na construção, e havia as presenças de sua companheira e a vítima.

Ainda conforme o suspeito, no momento em que dormia, a vítima abusou sexualmente dele ao praticar sexo oral. Mas o suspeito teria percebido e acordado. Então, teria sido iniciada uma discussão seguida de luta corporal. Nessa briga, o suspeito disse que goleou a cabeça da vítima com um pedaço de madeira.

O suspeito finalizou dizendo que a vítima morreu no local, sendo que depois ele a enterrou na manilha de esgoto. Foram encontrados fragmentos de ossos humanos e algumas roupas.

A companheira do suspeito também confirmou que ele assassinou a vítima.

