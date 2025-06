Suspeito de esfaquear atual de ex é agredido dentro de posto de saúde

Um homem, de 44 anos, foi agredido com murros, chutes e golpes de capacetes dentro do posto de saúde da cidade de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso foi registrado no sábado (7/6).

Segundo informações da TV Alterosa, o homem é suspeito de esfaquear o atual namorado da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento com ela.

Os dois foram até o posto de saúde da cidade para receber atendimento. Enquanto o acusado das facadas aguardava ser chamado pela equipe médica, os filhos do homem agredido chegaram e começaram a agredir o suspeito das facadas com murros, chutes e golpes de capacetes. Veja o vídeo:

O acusado das facadas ficou gravemente ferido e precisou ser transferido para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis.

A vítima da facada teve três perfurações superficiais no braço, mão e tórax, e foi liberado após o atendimento médico. Os filhos dele ainda são procurados pela polícia.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para ter atualizações sobre o caso e aguarda retorno.