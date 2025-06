Distribuidora atende reivindicações e greve dos tanqueiros é encerrada

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A greve dos transportadores de combustíveis e de derivados de petróleo que prestam serviços para a distribuidora Vibra Energia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encerrada na noite dessa segunda-feira (9/6).

Em negociação com o Sindtanque-MG, a distribuidora assumiu o compromisso de atender às reivindicações dos transportadores até a próxima quarta-feira (11/6). Os transportadores reivindicavam o pagamento do Piso Mínimo de Frete (Lei 13.703/2018) e do Vale-Pedágio Obrigatório (Lei 10.209/2001, regulamentada pela Resolução nº 2885/2008, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).

Segundo o presidente do Sindtanque, Irani Gomes, o que se espera agora é que o compromisso seja cumprido. "Caso as reivindicações não sejam cumpridas, o movimento poderá ser retomado", disse.

O dirigente cobra da ANTT maior fiscalização para o efetivo cumprimento das leis não só pela Vibra, mas por todos os contratantes de serviços de frete.

A paralisação

Os caminhoneiros entraram em greve na madrugada dessa segunda-feira (9/6). A paralisação, que reivindicou direitos da categoria, poderia comprometer o abastecimento de combustíveis em Minas Gerais, inclusive de aeroportos. Durante o dia de ontem, dezenas de caminhões-tanque ficaram parados na entrada da base da Vibra, em Betim.