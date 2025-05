Vídeo: padre bêbado provoca confusão em posto de gasolina

O padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi afastado de suas funções religiosas pela Diocese de Registro, no interior de São Paulo, após ser detido na madrugada da última segunda-feira (19/5) por causar uma confusão em um posto de combustíveis Rua Haguemu Matsuzawa, localizada no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o religioso apresentava sinais evidentes de embriaguez e foi flagrado quebrando garrafas de vidro, xingando e ameaçando frentistas do estabelecimento.

A confusão mobilizou uma equipe da PM após denúncias de desordem no local. Ao chegarem, os policiais encontraram Danilo no interior de um veículo, prestes a dar ré. O padre foi abordado e apresentava comportamento desorientado, fala desconexa, andar cambaleante e forte odor de álcool, segundo o Boletim de Ocorrência.

Os funcionários do posto relataram que o padre estava consumindo bebidas alcoólicas no local antes de iniciar os atos de vandalismo. Ao tentarem intervir, os frentistas foram alvo de xingamentos e ameaças. A Polícia Militar o conduziu à delegacia, onde ele aceitou realizar exame de sangue para comprovação da embriaguez. Por conta de seu estado, o detido não prestou depoimento e foi liberado após o procedimento médico em uma UPA da cidade.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e será investigado pela Polícia Civil. O veículo dirigido pelo homem foi liberado a uma pessoa de confiança indicada por ele.

A Diocese de Registro emitiu nota oficial lamentando o ocorrido, classificando o episódio como um "escândalo" e informando que o sacerdote está afastado por tempo indeterminado. Ainda segundo a nota, o padre será submetido a acompanhamento terapêutico.

Confira a nota na íntegra:

"Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que "a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?".

A partir do conhecimento do fato, o Clérigo envolvido receberá, imediatamente as devidas implicações canônicas, além das civis que já estão em curso.

Reiteramos o compromisso da Igreja Católica de não tolerar quaisquer tipos de atitudes, sobretudo por parte de sua hierarquia, que gerem escândalo e desfigurem a sua missão."

A repercussão do caso causou grande comoção entre os fieis da região. O bispo diocesano pediu perdão à comunidade e reafirmou o compromisso da Igreja com a ética e a responsabilidade no exercício do ministério sacerdotal.

Em comunicado oficial, o bispo diocesano de Registro, Dom Manoel Ferreira, informa sobre o afastamento do religioso, ressaltando, ainda, que Danilo fará acompanhamento terapêutico como orientado por ele e pelo Conselho de Presbíteros.

Confira o comunicado na íntegra:

"Venho por meio deste, comunicar que o Pe. Danilo Felix Franco foi afastado de seu ofício de Pároco

da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Jacupiranga, bem como de todos os demais ofícios pelo mesmo, exercidos em nossa Diocese até a presente data, por ocasião dos fatos públicos ocorridos na noite do dia 18 de maio deste ano, conhecidos por todos.

Pe. Danilo fará um acompanhamento terapêutico, por algum tempo, conforme orientação minha e do Conselho de Presbíteros.

Como dizia Jesus, "a messe é grande e os trabalhadores são poucos; pedi ao Senhor da messe que

envie operários a sua messe" (Mt 9, 37-38). Reconhecendo o ainda pequeno número de Sacerdotes para servir nosso povo, convido a todos a pedirem em oração a Cristo, o Bom Pastor, que envie santos e numerosos servidores para nossa Igreja Particular. E que em suas orações, rezem também pelo Pe. Danilo, pois, é um filho de nossa terra e continua sendo padre de nossa Diocese."

As investigações continuam para apurar todos os detalhes do ocorrido e avaliar se haverá outras implicações legais para o padre.