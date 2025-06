Polícia apreende drogas e armas em imóvel em ruínas no interior de Minas

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de drogas e armas em uma casa abandonada no assentamento Formosa Urupuca, na zona rural de São José da Safira (MG), no Vale do Rio Doce. A ação foi motivada por denúncias de que dois homens armados, vindos de Frei Inocêncio (MG), estariam tentando se instalar na região.

Com novas informações de que os suspeitos haviam sido vistos novamente no local, os policiais montaram uma operação e seguiram até a casa, encontrada em ruínas. A equipe observou o imóvel à distância por alguns minutos, mas não identificou a presença de pessoas.

Os militares então entraram na casa e encontraram, entre pedaços de madeira, uma sacola contendo 99 buchas de substância semelhante à maconha, quatro barras prensadas da mesma droga, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dois simulacros de arma de fogo tipo pistola e uma espingarda de fabricação artesanal.

Ninguém foi preso. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares (MG). A identidade dos suspeitos segue desconhecida, e a polícia continua nas buscas.