MG: carreta faz ‘L’, bate em ônibus e motorista e passageiros ficam feridos

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou feridos na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (9/6). A pista estava escorregadia depois de chuva intensa e sete pessoas foram levadas a um hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Muriaé, a carreta seguia sentido Muriaé/Laranjal quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva acentuada à direita, por volta das 22h15, no quilômetro 715,6 da rodovia.

O veículo ficou em posição de L - quando o cavalo mecânico (a parte da frente) forma a letra L com a carroceria - e bateu de frente com um ônibus de viagem, da empresa Gontijo, que seguia no sentido contrário.

O motorista do ônibus, de 40 anos e natural do Rio de Janeiro, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e levado ao Hospital São Paulo pela ambulância do Samu, com fraturas nas pernas. Seis passageiros tiveram ferimentos leves e também foram transportados ao hospital.

O veículo estava com 43 passageiros e o motorista. Segundo os bombeiros, os demais passageiros não se feriram ou apresentaram lesões leves, sem necessidade de atendimento. Eles foram levados por outro ônibus da empresa à base da EcoRioMinas, concessionária responsável pelo trecho, onde medidas foram tomadas para que seguissem a viagem à Região Nordeste de Minas.

A pista ficou interditada por cinco horas Divulgação/CBMMG

O motorista da carreta não ficou ferido. Ele e o motorista do ônibus fizeram o teste de bafômetro e o resultado deu negativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A EcoRioMinas ficou responsável pela remoção do ônibus e do veículo de carga. O trânsito foi liberado às 3h da madrugada de hoje.

A reportagem procurou a Empresa Gontijo de Transportes e aguarda retorno para um posicionamento.