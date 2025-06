Polícia busca suspeitos de matar mulher decapitada em Timóteo (MG)

Uma mulher de 39 anos foi morta por decapitação em Timóteo (MG), na Região do Vale do Aço, na madrugada desta terça-feira (10/6). Ela teve a cabeça jogada escada abaixo em um beco.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a cabeça da mulher em uma escadaria íngreme do bairro Bela Vista, por volta de 4h40. No topo, no Beco Cuiabá, estava o corpo da mulher.

Segundo a perícia, a decapitação aconteceu no beco e, na sequência, a cabeça foi arremessada para baixo.

Testemunhas relataram que a mulher era moradora de Coronel Fabriciano (MG) e estava no município para buscar pertences pessoais. Ela também era usuária de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nenhum envolvido foi identificado. A motivação do crime segue desconhecida. A investigação já está com a Polícia Civil.