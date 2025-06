Roubo em fazenda de café mobiliza operação e leva cinco à prisão em Minas

Cinco homens foram presos depois de invadirem uma fazenda em Vermelho Novo (MG), roubarem um caminhão e uma carga de café e fugirem pela rodovia BR-262, na Zona da Mata do estado. O caso aconteceu nessa segunda-feira (9/6). Ao todo, 95 sacas de café foram recuperadas.

As vítimas relataram aos militares que os cinco homens invadiram a fazenda enquanto um deles ameaçava os presentes com uma arma longa, provavelmente de calibre 12. Os homens renderam o grupo, roubaram o caminhão do proprietário rural e, com uma empilhadeira que estava no galpão da propriedade, distribuíram uma carga de café entre dois caminhões.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram pela rodovia BR-262, na altura do trecho de Matipó (MG). Militares das zonas rurais de Abre Campo, Matipó, Pedra Bonita, Sericita e Manhuaçu, juntamente de equipes da 21ª Companhia PM Independente e da Polícia Civil, foram acionados para a operação.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos envolvidos foi flagrado dirigindo o caminhão roubado, no trecho entre Pedra Bonita e Matipó da rodovia. O segundo caminhão foi localizado durante um patrulhamento aéreo da aeronave Pegasus da 5ª BRAVE no distrito de Padre Fialho, com toda a carga de café distribuída em cinco "bags". Segundo a PM, a área de lavoura é remota, longe de outras propriedades.

Segundo o boletim de ocorrência, três suspeitos foram flagrados no transbordo da carga para pequenos sacos, o que dificultaria a rastreabilidade e identificação do café. Um deles também orientava os criminosos a se deslocarem na região.

O proprietário da fazenda onde era feito o transbordo da carga também foi preso. Ele cumpre regime semiaberto na Penitenciária de Abre Campo e pernoita no local. Conforme os registros, também foram apreendidos um trator, uma motocicleta e uma caminhonete Hilux branca, todos utilizados na movimentação da carga.

Segundo a PM, a operação é registrada como a maior do 11º Batalhão da Polícia Militar, em Manhuaçu. Todo o café roubado foi recuperado.