Homem é morto por ex da namorada em cidade mineira

Um homem, de 36 anos, morreu esfaqueado pelo ex-marido da atual companheira, na noite desse sábado (7/6), no Bairro João Paulo II, em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o crime ocorreu por volta das 20h, quando a vítima caminhava pela rua ao lado da namorada e do filho dele, de 10 anos, fruto de um relacionamento anterior.

A mulher relatou aos policiais que o ex-marido, de 44, deixou um carro estacionado e atacou o casal sem avisar. Ainda segundo a Polícia Militar, ele fugiu e abandonou o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, apesar das tentativas de reanimação, a vítima morreu no local.

Em depoimento, o filho mais velho da mulher — de 20 anos, fruto do casamento com o suspeito — confirmou o histórico de ciúmes do pai em relação ao novo namoro da mãe. Em depoimento, o filho contou que o pai já tinha brigado com a mãe por causa do novo relacionamento.

A faca que teria sido usada no crime foi encontrada próximo ao local do ataque e apreendida para perícia. O automóvel utilizado pelo autor também foi recolhido pela PMMG. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito seguia foragido.

A Polícia Civil de Barbacena assumiu a investigação e tenta localizar o acusado. Informações que possam ajudar a encontrá-lo podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181 (Disque-Denúncia).