MG: traficantes não perdoam dívida, matam mulher e jogam corpo em lagoa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um crime é atribuído ao “Tribunal do Crime” do tráfico de drogas. Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (9/6) dentro de uma lagoa de uma fazenda no Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo estava amarrado a uma pedra.

O nome da mulher ainda é desconhecido. No entanto, policiais militares conseguiram informações de que ela seria ligada ao tráfico de drogas e que estaria devendo dinheiro aos traficantes.

Segundo o informante, a dívida da mulher era muito alta e os traficantes da boca de fumo decidiram matá-la, pois estariam revoltados com o não pagamento.

A Polícia Civil de Ribeirão das Neves faz uma investigação tentando descobrir quais seriam os traficantes envolvidos no crime e também descobrir a dinâmica do crime.