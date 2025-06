Homem é morto com seis tiros e suspeitos trocam tiros com a PM

Um homem de 27 anos foi morto com pelo menos seis tiros no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9/6). Um dos envolvidos no homicídio foi preso, enquanto o autor dos disparos fugiu com outro comparsa.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado ocorreu por volta das 2h. Uma testemunha relatou ter ouvido os disparos e visto um homem caído na Rua Roberto Ramos de Oliveira. Uma viatura foi até o local e encontrou a vítima inconsciente.

A própria equipe encaminhou o homem ao Complexo Hospitalar Samuel Libânio, mas ele não resistiu aos ferimentos. A equipe médica confirmou que ele apresentava seis perfurações causadas por arma de fogo.

As perfurações estavam localizadas no tórax (uma), abdômen (duas) e entre a lombar e o glúteo (três). Populares entregaram o celular da vítima à polícia. A PM informou ainda que o homem era conhecido no meio policial e teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme registrado no boletim de ocorrência.

Ele foi identificado como João Paulo Moura Darcino Silva. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) antes de ser liberado para a funerária de plantão.

PM chegou até a casa dos suspeitos

Durante as diligências, a PM recebeu informações sobre os possíveis autores do crime: um homem de 32 anos, apontado como o autor dos disparos, e outro de 20 anos, que teria ajudado na fuga.

A polícia localizou a casa dos dois, próxima ao local do crime, na Rua Alício Pereira. Segundo o boletim de ocorrência, a residência apresentava sinais de abandono, com malas prontas e objetos pessoais deixados para trás, o que, segundo a PM, indica uma tentativa de fuga.

No local, foram encontrados o celular do suspeito de 20 anos e documentos bancários do homem de 32. A PM relatou que, enquanto se dirigia ao local do crime, cruzou com um carro de faróis apagados na Avenida Perimetral, mas não o abordou por estar a caminho do atendimento. Posteriormente, confirmou-se que o autor dos disparos estaria fugindo naquele veículo.

Fuga, tiros e prisão

O suposto motorista do veículo foi encontrado circulando pela Rua Comendador José Garcia, no Centro da cidade. Ele foi abordado e informou que o carro estava estacionado em outra via por falta de combustível. O veículo foi localizado e apreendido.

Outro carro foi visto próximo à BR-459, já na cidade de Congonhal, com dois ocupantes. O veículo era de outro homem, também suspeito de ajudar na fuga do autor dos disparos. A PM tentou realizar a abordagem.

Durante a tentativa, um dos ocupantes teria sacado uma arma e atirado duas vezes contra os policiais. Em resposta, a PM efetuou 10 disparos, alegando legítima defesa. As informações constam no boletim de ocorrência.

"Um dos suspeitos efetuou dois disparos contra a guarnição, sendo necessário revidar em legítima defesa. Apesar do cerco realizado, os envolvidos fugiram pelo matagal", informou a PMMG em nota à imprensa.

Os suspeitos escaparam por uma área de mata e, até o momento, não foram localizados. A PM informou que ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil instaurará um inquérito para apurar o caso.

O homem de 20 anos localizado na Rua Comendador José Garcia foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele se recusou a prestar depoimento. Os veículos envolvidos foram apreendidos e levados ao pátio do Detran. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.

Informações sobre os autores podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 181 (Disque Denúncia Unificado) ou 190 (Emergência Policial).