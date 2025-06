Principal suspeito de matar mulher encontrada em lote vago em BH é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O principal suspeito de matar Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, foi preso em Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas, na manhã desta segunda-feira (9/6). A cidade fica a 185,2 quilômetros de distância do Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, onde o corpo da mulher foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, também nesta manhã.

Ivanda estava desaparecida desde 1º de junho. Ela morava no Bairro São Cristóvão, também na Região Nordeste da cidade, e teria saído de casa acompanhada do ex-namorado. Desde então, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para investigar e localizar a vítima.

O corpo da mulher foi encontrado em uma área de mata, usada como bota-fora, às margens da BR-381, na altura do quilômetro 86. Os restos mortais estavam escondidos entre montes de areia. Até o momento não há informações sobre o que aconteceu com a vítima.

No entanto, a PCMG considera seu ex-companheiro, detido no Sul do estado, como o principal suspeito de ter matado e ocultado o corpo da mulher. Mais informações serão repassadas pela corporação na tarde desta terça-feira (10/6).