Corpo de mulher é encontrado por cadela em Belo Horizonte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último dia 1º foi encontrado graças ao trabalho da cadela Kali, do Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (9/6). O animal levou a equipe até uma mata às margens da BR-381, altura do quilômetro 86, no Bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h, pela Polícia Civil, para ajudar na busca da mulher. Existia a hipótese de que ela ainda estaria viva.

A operação contou com a atuação da cadela Kali, conduzida pela cabo Moreira, que foi decisiva na localização do corpo de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos.

Kali, que é especializada em busca e resgate, identificou o local para onde a vítima havia sido levada, uma área de mata fechada a cerca de 200 metros da rodovia. As suspeitas de que o corpo poderia estar naquele local surgiram graças a um trabalho investigativo da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A precisão do faro da cadela Kali permitiu à equipe direcionar os esforços e encontrar rapidamente o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi reconhecido por um parente.