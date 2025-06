MG: cabeleireiro é investigado por abusar sexualmente de meninos no salão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem suspeito de praticar crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, foi indiciado pela Polícia Civil nessa segunda-feira (9/6). Ele foi preso durante a operação “Caminhos Seguros – Luz na Escuridão”, deflagrada no último mês.

Os casos ocorreram em 2022, quando tiveram início as investigações. A polícia recebeu denúncias que apontavam comportamentos e atitudes suspeitas do investigado em conversas que ele manteve com algumas testemunhas em aplicativos de relacionamento LGBTQIA+ e nas redes sociais.

Nesses contatos, o homem demonstrava interesse por crianças e adolescentes. Foi quando uma testemunha resolveu procurar o Ministério Público e fez a denúncia, sob a suspeita de que o homem cometia crimes de pedofilia.

Um inquérito foi instaurado na época. Com as investigações, a Polícia Civil reuniu elementos indicando a participação do investigado em grupos voltados à disseminação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Além disso, foram obtidos indícios de que ele estaria se utilizando da profissão de cabeleireiro para se aproximar de potenciais vítimas, geralmente meninos e pré-adolescentes, para cometer abusos.

Em maio deste ano, durante a “Operação Caminhos Seguros – Luz na Escuridão”, foi cumprido mandado de busca e apreensão contra do suspeito, ocasião em que o celular dele foi apreendido. O investigado foi preso em flagrante.

Provas

A análise pericial no aparelho confirmou a existência de arquivos com conteúdo ilícito relacionado a abuso sexual infantil.

Num trabalho conjunto, a Delegacia de Rio Pardo de Minas e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras identificaram vítimas que relataram situações de constrangimento, abuso e importunação sexual pelo suspeito, sendo que a maioria delas eram menores de 14 anos, quando os crimes foram cometidos.

Nas narrativas das vítimas, foi identificada uma semelhança no modo de agir do suspeito. Os atos ocorriam quando as vítimas ficavam a sós com o suspeito para cortar cabelo, revelando que ele mantinha certo padrão de abordagem e maneira de agir.

Os policiais constataram que o suspeito utilizava sua atividade profissional para se aproximar das vítimas e ficar sozinhas com elas, ocasião em que se aproveitava para introduzir assuntos sexuais inapropriados para a idade das vítimas e tocá-las de maneira indevida.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, o suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável contra duas vítimas, importunação sexual contra uma terceira pessoa, além dos crimes de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O suspeito está preso preventivamente. Caso seja condenado, o somatório das penas pode chegar a 45 anos de prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A delegada Mayra salienta, ainda, que a Polícia Civil continua investigando a possível existência de outras vítimas. “Orientamos que qualquer suspeita de abuso seja denunciada imediatamente pelos canais oficiais da PCMG ou de forma anônima pelo Disque Denúncia.”