MG: homem é preso suspeito de dopar e abusar sexualmente da namorada

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 35 anos suspeito de abusar da namorada, de 28, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Segundo a corporação, o suspeito tentou dopar a mulher e praticou o crime acreditando que a namorada estava desacordada, sob efeito de medicamentos.

A prisão em flagrante foi realizada na última sexta-feira (30/5) pela equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com a delegada Teresa Damasceno, responsável pela investigação, a vítima afirmou ter sido abusada sexualmente pelo homem naquele dia.

A vítima relatou que o homem colocou comprimidos na sua boca, mas conseguiu tirar e esconder os medicamentos. O suspeito ainda tirou a roupa da mulher e realizou o abuso, segundo Damasceno. A vítima também alegou que fingiu estar sob os efeitos do remédio por medo do comportamento do homem.

A mulher, quando viu que o suspeito estava dormindo, foi à delegacia e realizou a denúncia. Ainda de acordo com a delegada, o homem, após a prisão em flagrante, confirmou ter praticado atos sexuais contra a vítima, mas não sabia que ela estava dormindo.

Na operação, também foram apreendidos o celular do suspeito e os remédios que teriam sido usados para o crime. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e o inquérito policial será finalizado nos próximos dias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice