MG: megaoperação prende 13 pessoas e apreende veículos e armas de fogo

Treze pessoas foram presas, sendo uma em flagrante, na manhã desta terça-feira (3/6), durante a 2ª fase da operação “Agronarco”, decorrente de investigação instaurada para apurar crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa em Minas Gerais.

A ação foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), resultando no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão: 17 em Divinópolis, e os demais em Belo Horizonte, Bom Despacho e São Sebastião do Oeste. As polícias Militar, Civil e Penal prestaram apoio.

Além de 11 bens imóveis sequestrados (casas, lotes e sítios), foram apreendidos 33 celulares, um notebook, duas armas de fogo (revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12), 23 munições, maconha, cocaína, balança de precisão, R$ 57 mil em espécie, 19 veículos, um Jet Ski, documentos e joias.

