MG: conselheira tutelar que omitiu condenações por furto pode ser afastada

Uma conselheira tutelar de Arceburgo, no Sul de Minas Gerais, pode ser afastada do cargo após o Ministério Público pedir a destituição dela por meio de Ação Civil Pública (ACP), informou a assessoria do órgão nesta terça-feira (3/6).

O motivo do pedido encaminhado à Justiça decorre da omissão de antecedentes criminais.

A então candidata havia sido condenada por furto em duas ações penais e cumpriu pena de três anos e meio, mas não informou os fatos no momento da candidatura para as eleições do conselho, em abril de 2023.

Em 2024, o MPMG havia instaurado procedimento administrativo para apurar a existência de antecedentes criminais em Mococa, no interior de São Paulo. O levantamento detectou as duas condenações com trânsito em julgado em 2016 e 2018.

“Para além do descumprimento dos requisitos legais para candidatura, o MPMG entendeu que houve omissão intencional de antecedentes criminais. Isso porque a candidata apresentou atestado emitido em Minas Gerais, no qual não constavam as condenações pela Justiça paulista”, explica o Ministério Público.

“A dinâmica dos fatos indicou que a ré praticou atos ilícitos graves, os quais geraram danos à imagem do serviço público do Conselho Tutelar, bem como à dignidade de várias pessoas — usuários ou não do serviço”, considerou o promotor de Justiça Thiago de Paula Oliveira, responsável pela ACP.

“A conselheira tutelar deixou de merecer a confiança da comunidade de Arceburgo em razão de suas condutas, fatos e circunstâncias que depõem contra o trabalho do Conselho Tutelar”, completou.

Na peça, o MPMG pede, em caráter liminar, afastamento imediato da conselheira e posse do suplente.

A ACP pede ainda que a Justiça declare a conselheira como inapta para a função por não atender ao requisito de idoneidade moral, o que a impediria de tentar uma futura candidatura.