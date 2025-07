MG: homem é preso acusado de espancar filho da namorada ao levá-lo à escola

Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (4/7), em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, suspeito de agredir e arrastar em via pública, a caminho da escola, um menino de 3 nos, filho da namorada dele. A mãe da criança, de 30, também acabou presa por omissão de socorro.

A Polícia Militar (PM) foi ao colégio depois de receber denúncia de que uma criança estava sendo espancada na rua. Aos militares, uma funcionária do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) relatou que um homem deixou o filho na instituição, por volta das 7h40, pouco antes do início da aula. A criança, no entanto, tinha diversas lesões na região da cabeça. Ao ser informado que o Conselho Tutelar seria acionado, o pai disse que não deixaria mais o menino na escola.

Durante as diligências, dois conselheiros tutelares informaram aos militares que receberam uma denúncia relatando agressões em via pública contra a criança durante o trajeto para o CMEI. O menino, segundo o denunciante, foi alvo de tapas e chineladas no rosto, além de ser arrastado pela rua. Os conselheiros também apuraram que o grau de violência chamou a atenção e gerou espanto de pessoas trafegando pela via.

A PM e o os representantes do Conselho Tutelar, então, foram à casa da mãe da vítima. O menino foi encontrado no imóvel com diversos machucados, e os militares o encaminharam para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde as lesões foram atestadas em relatório médico.

Questionada, a mãe disse que o namorado levou os três filhos dela para a escola. No entanto, voltou com um deles machucado. Segundo ela, o companheiro disse que a escola não tinha aceitado receber o menino em decorrência das lesões. O homem alegou que um cachorro avançou na direção dos filhos dela, e um dos garotos empurrou o irmão, que acabou ficando machucado. A mãe, conforme o boletim de ocorrência, disse que acreditou na versão apresentada pelo companheiro.

O suspeito, por outro lado, relatou que garoto caiu da escada ontem (3/7). Nesta sexta, no trajeto para a escola, o menino estaria fazendo “pirraça”, momento em que ameaçou dar uma chinelada na criança, mas não chegou a agredi-la. Ele justificou as lesões dizendo que o garoto havia caído sozinho na rua.

O homem e a mãe da vítima foram presos, encaminhados ao quartel da PM de Rio Casca para lavrar o boletim de ocorrência e, em seguida, entregues à polícia judiciária.

