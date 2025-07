Tardezinha em BH: confira alterações no trânsito no entorno do Mineirão

O trânsito no entorno do Mineirão vai sofrer mudanças neste sábado (5/7). As alterações vão acontecer devido ao Show Tardezinha, do cantor Thiaguinho. A previsão de público, de acordo com os organizadores, é de 45 mil pessoas.

A operação de trânsito acontecerá às 14h. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) vão atuar na região com ações voltadas para melhoria das condições de segurança viária, além do monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante o evento.

Faixas de tecido serão instaladas para orientação dos motoristas e pedestres quanto à circulação, locais de proibição de estacionamento, pontos de táxi, ônibus fretados e pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. Além disso, será implantada sinalização provisória demarcando áreas específicas de táxis, viaturas policiais, idosos e pessoas com deficiência.

As sinalizações também serão posicionadas em esquinas críticas para proteger o raio de giro dos ônibus e nos acessos aos estacionamentos, bem como próximo às agulhas de mudança de pista, para otimizar a circulação nas áreas de maior fluxo.

Ônibus

A PBH informou, ainda, que será disponibilizada a linha especial 55 (Mineirão/Savassi - Via Centro), operando na saída do evento, com partida na Avenida Rei Pelé, oposto à saída Norte do Mineirão, esquina com a Avenida Abraão Caram. As viagens terão intervalos de 15 minutos. Agentes da Sumob vão organizar o embarque dos passageiros e as viagens poderão ter início de acordo com a demanda.

O coletivo terá pontos de paradas na Avenida Rei Pelé, na Estação do Move da UFMG, na Avenida Amazonas - altura do número 322 -, e na Avenida Cristóvão Colombo, no número 287. A passagem poderá ser paga com o Cartão BHBUS, utilizando o QR Code do aplicativo BHBUS+ e por dinheiro.

Confira outras linhas de ônibus que atendem a região

64 (Estação Venda Nova/Assembleia - via Carlos Luz)

67 (Estação Vilarinho/Santo Agostinho - via Carlos Luz)

5106 (Bandeirantes/BH Shopping)

5401 (São Luiz/Dom Cabral)

503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa)

504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida)

506 (Estação Ponto São José/Avenida Antônio Carlos)

5102 (UFMG/Santo Antônio) – sábado, após 13h

S-53 (Confisco/Ouro Minas)

S-54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey/via Castelo)

S-55 (Dom Bosco/Shopping Del Rey/via Padre Eustáquio)

S56 (São José/Vilarinho)

Táxi

Serão implantados três pontos de táxi, nos seguintes locais:

Avenida Coronel Oscar Paschoal (pista interna), em frente ao G2 Hall Principal

Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre a Alameda das Palmeiras e a Coronel Oscar Paschoal

Avenida Rei Pelé, no canteiro central, entre o estacionamento G1 e a Antônio Abrahão Caram



Vans e carros de aplicativos

As vans e ônibus fretados para as caravanas também terão locais previamente selecionados para estacionamento.

Avenida Chaffir Ferreira, entre Otacílio Negrão de Lima e Alameda das Palmeiras, em ambos os sentidos

Avenida Abrahão Caram, entre a Rei Pelé e a Rua Professor Amílcar Viana Martins



Além disso, será criada uma área para embarque e desembarque de veículos de aplicativo e caronas: