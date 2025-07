Cortejo Junino abre as comemorações do Arraial de Belô 2025 no domingo (6)

O tradicional Cortejo Junino acontecerá neste domingo (6/7), a partir das 12h, com concentração no Mineirinho, no bairro São Luiz, na Região da Pampulha. Os quadrilheiros vão sair do ponto de concentração e seguirão em triciclos decorados, sem o uso de tração animal, com destino à Igrejinha da Pampulha. O evento irá abrir as comemorações do Arraial de Belô 2025.

Realizado desde 1979, o cortejo é considerado uma das celebrações mais antigas do Arraial de Belô. O evento é uma forma de preservar e celebrar as raízes da cultura junina na capital, mantendo o costume que é passado de geração em geração.

Arraial de Belô 2025

A 46ª edição do Arraial de Belô acontecerá nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho, na Região da Pampulha. O festejo com entrada gratuita, inclui o Concurso Municipal de Quadrilhas, shows musicais das cantoras Fafá de Belém, Naiara Azevedo, Mariana Aydar e Paloma Marques, entre outros, além de diversas atividades gastronômicas. Confira as festas juninas que vão movimentar BH neste fim de semana

Em 2024, o Arraial de Belô atraiu cerca de 80 mil pessoas durante a pré-programação e os quatro dias de festa, representando um aumento de 35% no público diário em relação a 2023, de acordo com a Prefeitura de BH.

Em uma escala de 10, a nota média geral atribuída pelo público foi de 9,2, segundo o Observatório do Turismo de Belo Horizonte, órgão de pesquisa mantido pela Belotur. Durante os quatro dias, houve um aumento médio de 54% por dia nas vendas de alimentos e bebidas, em comparação a 2023. Festa junina: comer de forma saudável exige atenção

O Arraial de Belô 2025 é uma realização da PBH por meio da Belotur, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, convênio com o Ministério do Turismo e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), da rede de cosméticos Natura, e parceria com o Mercado Central KTO.

