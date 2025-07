Confira as festas juninas que vão movimentar BH neste fim de semana

Apesar de o mês de junho ter acabado, as festas juninas continuam com força total em julho. Em Belo Horizonte, a temporada de quadrilhas, bandeirinhas e delícias típicas está longe de terminar, e o próximo fim de semana promete manter o ritmo animado das celebrações. Se você ainda não tirou o chapéu de palha do armário, essa é a hora! Confira a seguir a programação para o fim de semana.

Baile da Bôta - Arraial no Espaço Sapucaí

Das 14h às 22h | Espaço Sapucaí, Bairro Floresta

Se você é fã de música boa e diversão sem parar, o Baile da Bôta no Espaço Sapucaí é o lugar certo para você! O evento, que acontece no sábado (5/7), contará com DJs animados, como DJ Fidelis, DJ Carol Blois e DJ Jambruna, além de barraquinhas de comidas típicas, quentão de Jambruna e, é claro, aquele choconhaque para esquentar a noite. A festa não para por aí, não: o after vai rolar na Casa Sapucaí, com mais DJs e muita diversão até de madrugada. Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla.

Arraiá Bacana Demais - Praça do México

Das 18h às 22h | Praça do México, Bairro Concórdia



O Arraiá Bacana Demais é uma das festas mais esperadas de julho, e em sua décima edição, promete agitar a Região Nordeste de BH. O evento, que se estende na sexta-feira (4/7), sábado (5/7) e domingo (6/7), será repleto de atrações musicais, com Allana Gonçalves, Victor Castro, Marra Pura e DJ Dinely, além de um cardápio irresistível com quentão, canjica, caldos e muito mais. A entrada é gratuita e a diversão é garantida para toda a família. Aproveite para fortalecer os laços comunitários enquanto saboreia as delícias da culinária junina!

Arraiá do Santuário São Paulo da Cruz

A partir das 18h | Praça Domingos Gatti, Barreiro



Quem está no Barreiro também tem motivos de sobra para comemorar! O Arraiá do Santuário São Paulo da Cruz traz muita música e comida típica com entrada gratuita. A festa que acontece na sexta-feira (4/7), começa às 18h e vai até a noite. Não deixe de aproveitar o clima festivo!

Arraiá da Paróquia Santa Clara de Assis

Das 11h às 20h | R. Alessandra Salum Cadar, 650 - Buritis



A festa junina da Paróquia Santa Clara de Assis, no Buritis, promete ser animada com muito forró e um espaço especial para as crianças. Além disso, o evento, que acontece no sábado (5/7), oferece uma chance única de ganhar mais de R$ 5 mil em prêmios! Os ingressos, que podem ser adquiridos na entrada, custam R$ 20 para adultos e são gratuitos para crianças de até 10 anos.

Arraiá do Castelo - Granada Iate Clube

Das 12h às 20h | Rua Maestro João Calvacante, 150 - Braúnas



No Arraiá do Castelo, no Bairro Castelo, a diversão é certa com muita música, comidas típicas e dança. O evento acontece no sábado (5/7), no Granada Iate Clube, e os ingressos começam a partir de R$ 20, com entrada gratuita para crianças até 12 anos - eles podem ser adquiridos após as missas.

Arraiá CCPJO - Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente

Das 13h às 20h | R. Fagundes Varela, 99 - Lagoinha



Se você procura um evento com muito forró e tradição, o Arraiá CCPJO é a escolha certa. Realizado pela Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, a festa é gratuita e acontece no Bairro Lagoinha no sábado (5/7). Não faltará música animada, comidinhas típicas e aquele clima acolhedor que só as festas de caridade sabem proporcionar. A entrada é gratuita.

Arraiá do Fogo - Academia de Bombeiros Militar de MG

Das 15h às 23h | Av. Santa Rosa, 10 - Pampulha



O Arraiá do Fogo é mais que uma festa junina: é uma celebração de cultura, lazer e solidariedade. Promovido pela Academia de Bombeiros Militar, o evento que ocorre sábado (5/7), vai reunir apresentações musicais, quadrilha e barracas de comidas típicas, com uma ação solidária: quem levar 1kg de alimento paga meia-entrada! Crianças até 12 anos entram gratuitamente. Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla.

Arraiá do Seu Jão - Comuna do Reino

Das 18h até tarde | Rua Niquelina, 44 - São Lucas



A festa do Seu Jão, que acontece neste sábado (5/7), promete ser animada e cheia de alegria, com muito forró pé-de-serra, quadrilha de repente e comidas deliciosas como milho cozido, pamonha e canjica. Além disso, haverá área kids com brinquedos e animadores, para que a diversão seja garantida para toda a família. Os ingressos começam a partir de R$ 30, com venda no Sympla.



Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.