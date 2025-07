Arraiá de Sabará abre as comemorações de aniversário nesta sexta-feira

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Sabará inicia oficialmente as celebrações pelos seus 314 anos de história com o tradicional Arraiá de Sabará, que acontece nesta quinta-feira, 4 de julho, na Praça Getúlio Vargas, das 20h às 23h.

A programação promete movimentar o Centro Histórico com apresentações de quadrilhas, música e comidas típicas. No palco, se apresentam os grupos Arraiá do Morro, Alvorecer Junino, Quadrilha Nova Geração, Quadrilha Maluca e Renascer Junino, reunindo coreografias, trajes coloridos e o clima festivo característico dos festejos juninos.

Além das quadrilhas, o público poderá aproveitar a praça de alimentação, com barracas de comidas típicas, e a animação de um DJ durante toda a noite.

O evento, realizado pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, marca o início da programação especial do aniversário da cidade, que segue ao longo do mês com diversas atrações culturais e festivas.

A entrada é gratuita e aberta a toda a população.