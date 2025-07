"Férias sobre Rodas" leva skate e diversão para crianças em Sabará

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

As férias escolares estão chegando, e em Sabará, a garotada terá uma opção diferente para aproveitar o período: o projeto Férias sobre Rodas. A iniciativa quer incentivar a prática do skate entre crianças e adolescentes, unindo lazer, esporte e convivência.

Voltado para o público de 6 a 12 anos, o projeto será realizado entre os dias 21 e 31 de julho, com atividades na pista de skate Matheus Todinho, às segundas e quartas-feiras, e na quadra das Nações, às terças e quintas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de julho, por meio do link disponível na bio da página oficial do projeto. As vagas são limitadas.

Além de oferecer diversão, o "Férias sobre Rodas" destaca a importância do skate para o desenvolvimento das crianças. Segundo os organizadores, o esporte contribui para a coordenação motora, o equilíbrio e a resistência física. Mas os benefícios vão além do corpo: o skate também ensina valores como respeito, superação e trabalho em equipe.

"Nosso propósito é fomentar a cultura do skate, apoiar novos talentos e, acima de tudo, oferecer uma experiência divertida e segura para toda a criançada. Queremos ver a praça cheia, com sorrisos, manobras e muita energia positiva", destaca Felipe Vitor, idealizador do projeto.

Serviço:

Férias sobre Rodas

De 21 a 31 de julho

Crianças de 6 a 12 anos

Pista Matheus Todinho (segundas e quartas) e Quadra das Nações (terças e quintas)

Inscrições gratuitas até 10 de julho, através deste link