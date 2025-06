Sabará recebe 50 mudas de ipês na Praça Jogador Hélio dos Santos

A cidade de Sabará recebeu 50 mudas de ipês na Praça Jogador Hélio dos Santos, durante uma ação do Projeto Verde Mais, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais em parceria com a Polícia Militar.

De acordo com o órgão, o projeto, que começou no final de fevereiro, tem como objetivo promover a descarbonização por meio da medição, redução e compensação das emissões dos gases de efeito estufa e de ações de reflorestamento. A previsão é que, em breve, mais mudas sejam plantadas na alameda que dá acesso ao município.

Durante a ação, realizada nessa segunda-feira (23), a presidente do Regional mineiro, desembargadora Denise Alves Horta, destacou a importância da da arborização para a qualidade do ar, a biodiversidade e o bem-estar da comunidade. “As árvores tornarão o local ainda mais saudável, agradável e próspero, não só para as nossas gerações, mas para as próximas”, disse.