Prefeitura de Sabará abre inscrições para o cadastro escolar 2026

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Educação, abriu as inscrições para o Cadastro Escolar 2026 da Rede Municipal de Ensino. O processo pode ser realizado online ou presencialmente por pais, responsáveis legais ou pelos próprios estudantes, desde que sejam maiores de idade. O prazo começa nesta terça-feira (1°) e vai até a 29 de agosto de 2025 e contempla novos ingressos nas etapas de creche, pré-escola, ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Devem se inscrever tanto aqueles que pretendem iniciar a vida escolar quanto os que desejam retomar os estudos, além de alunos oriundos da rede privada ou de outros municípios.

Quem pode se cadastrar?

• Crianças com até 3 anos completos até 31 de março de 2026 (Creche);

• Crianças com 4 e 5 anos completos até 31 de março de 2026 (Pré-Escola);

• Crianças com 6 anos completos até 31 de março de 2025 (1º ano do Ensino Fundamental);

• Alunos transferidos de escolas particulares ou oriundos de outras cidades;

• Pessoas que desejam retornar aos estudos, independentemente da idade.

Como se cadastrar?

O cadastro será feito de forma online, pelo site: cadastroescolar-sabara.sistemasyens.com.br

Para quem não tem acesso à internet, é possível fazer o cadastro presencialmente. Basta procurar a Escola Municipal, o Centro de Educação Infantil mais próximo de sua residência ou a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), localizada na Rua Dom Pedro II, nº 223, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, É necessário levar os seguintes documentos:

• Certidão de nascimento da criança;

• Documento do responsável legal;

• Comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis legais.

A partir do dia 25 de novembro de 2025, será possível consultar no site o local de encaminhamento da criança.

Matrícula

A matrícula será realizada de 1° a 5 de dezembro de 2025. Os pais ou responsáveis devem comparecer à escola ou ao centro de educação infantil para o qual a criança foi direcionada. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) também funcionará como ponto de matrícula, com atendimento das 9h às 16h.

Documentos necessários (original e cópia):

• Certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato;

• CPF do candidato (caso possua);

• Documento de identidade do responsável legal;

• Comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis;

• Comprovante de escolaridade (para alunos transferidos ou que retornam aos estudos).

Dúvidas e informações: (31) 3672-7712