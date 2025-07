'Festa Julina': comidas típicas podem causar gases; veja como evitar

Milho verde, pamonha, canjica, bolo de fubá, curau, feijão, arroz-doce, cocada e paçoca. As 'festas julinas são uma verdadeira celebração da culinária brasileira. Mas, para quem tem o sistema digestivo mais sensível, exagerar nas delícias do São João pode acabar provocando desconfortos como inchaço, estufamento e gases.



De acordo com o gastroenterologista Décio Chinzon, a formação de gases é um processo natural do organismo, mas certos alimentos, especialmente os ricos em fibras, açúcares fermentáveis ou lactose, tendem a aumentar essa produção.

Veja a seguir alguns dos principais pratos das festas julinas que podem causar esse efeito e o que fazer para aliviar ou evitar o problema:



1. Milho e seus derivados (pamonha, curau, canjica, bolo de milho)

O milho é o protagonista das festas julinas, mas seu alto teor de fibras e carboidratos fermentáveis pode causar gases e estufamento, principalmente se consumido em excesso ou sem a devida mastigação.



2. Feijão (tropeiro, caldinho, baião de dois)

Muito presente nas festas do interior, o feijão é uma leguminosa que fermenta no intestino, liberando gases. Deixar os grãos de molho antes do preparo ajuda a reduzir substâncias que provocam esse efeito.



“O preparo dos alimentos influencia diretamente na produção de gases. Por exemplo, pratos como feijão tropeiro ou pamonha podem ser menos agressivos ao sistema digestivo se forem preparados com atenção à técnica, como deixar o feijão de molho por mais tempo ou evitar o excesso de gordura nos recheios. São ajustes simples que ajudam a manter o sabor típico da festa, mas com menos chances de provocar desconforto”, orienta o gastroenterologista.



3. Doces com leite (arroz-doce, pudim, curau, queijadinha)

Alimentos à base de leite e derivados são comuns nas festas julinas. Pessoas com intolerância à lactose podem sentir desconforto após o consumo desses doces, já que a digestão da lactose gera gases em quem tem sensibilidade.



4. Coco e amendoim (paçoca, pé-de-moleque, cocada)

Esses ingredientes típicos são deliciosos, mas ricos em gordura e fibras insolúveis, o que pode tornar a digestão mais lenta e favorecer a formação de gases, especialmente quando consumidos em grande quantidade.



5. Bebidas gaseificadas

O refrigerante, comum nas comemorações, contém gás carbônico, que pode se acumular no trato digestivo e causar sensação de estufamento e arrotos.



Como aproveitar a festa sem desconforto?