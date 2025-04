Dia Internacional do Milho: um alimento versátil e essencial

Presente na mesa dos brasileiros em diferentes formas, o milho é um dos grãos mais consumidos no mundo e possui uma relevância histórica e nutricional indiscutível. No dia 24 de abril, Dia Internacional do Milho, especialistas reforçam a importância desse alimento, que vai muito além do sabor e da versatilidade na culinária.



A engenheira de alimentos Ana Rachel Bernardes, da Combrasil, destaca que o milho é uma fonte rica de energia e nutrientes essenciais. “O milho contém carboidratos complexos, que fornecem energia de maneira equilibrada, além de ser rico em fibras, auxiliando no bom funcionamento do intestino. Ele também possui vitaminas do complexo B, importantes para o sistema nervoso, e antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que contribuem para a saúde dos olhos”, explica.



Além do valor nutricional, o milho é um ingrediente extremamente versátil e adaptável a diversas tradições gastronômicas. Ele pode ser encontrado em diversas apresentações, cada uma com usos específicos na culinária. “O grão in natura pode ser cozido ou assado, enquanto o fubá é essencial para receitas como polenta e broas. Já a canjica de milho é amplamente utilizada em preparações típicas, principalmente nas festas juninas. Os flocos de milho são uma opção prática para mingaus e bolos, e a farinha de milho é indispensável para farofas e empanados. Além disso, o milho de pipoca segue sendo uma das formas mais populares de consumo, garantindo um snack crocante e saboroso”, ressalta Ana Rachel.



O óleo de milho, extraído do gérmen, é rico em ômega 6 e ácidos graxos, como linoleico e linolênico, que proporcionam benefícios para a saúde cardiovascular e da pele, além de também serem poderosos antioxidantes. Já a farinha de milho, além de ser uma opção livre de glúten, possui vitamina A e contém mais fibras do que a farinha de trigo.

No Brasil, o milho tem um papel fundamental tanto na alimentação quanto na economia, sendo um dos principais produtos agrícolas do país. Seu cultivo, além de movimentar a indústria alimentícia, também tem impacto na produção de ração animal e biocombustíveis.

Confira duas opções de receitas para fazer na data:



Bolo de Fubá Cremoso

Ingredientes:

2 xícaras de leite



1 xícara de açúcar



3 ovos



1 xícara de fubá



2 colheres de sopa de farinha de trigo



1 colher de sopa de manteiga



50g de queijo parmesão ralado (opcional)



1 colher de sopa de fermento em pó



Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o açúcar, os ovos, o fubá, a farinha e a manteiga até obter uma massa homogênea.



Adicione o queijo ralado e o fermento, misturando delicadamente.



Despeje em uma forma untada e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até dourar.



Deixe esfriar antes de cortar e servir.



Canjica de Milho Cremosa com Coco

Ingredientes:

500g de canjica de milho



1 litro de leite



1 lata de leite condensado



1 vidro (200ml) de leite de coco



½ xícara de coco ralado



Canela em pau e cravo-da-índia a gosto



Açúcar a gosto



Modo de preparo:



Deixe a canjica de molho por pelo menos 8 horas e cozinhe na pressão por 40 minutos ou até os grãos ficarem macios.



Em uma panela grande, adicione a canjica cozida, o leite, o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado.



Acrescente a canela e o cravo-da-índia e cozinhe em fogo baixo até engrossar.



Ajuste o açúcar, se necessário, e sirva quente ou gelada.

