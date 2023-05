Pipoca pode auxiliar no emagrecimento e na saúde se consumida corretamente

Muitas pessoas amam a pipoca, especialmente em locais como cinemas. Além de ser deliciosa, a pipoca é considerada um alimento saudável e, quando consumida de maneira apropriada, pode auxiliar no processo de emagrecimento e trazer vários benefícios à saúde.

A pipoca possui baixo teor calórico, sendo que uma xícara do alimento estourado contém apenas 30 calorias. Além disso, é rica em fibras, o que contribui para o controle do apetite e prolonga a sensação de saciedade.

Para usufruir desses benefícios, é fundamental consumir a pipoca em sua forma natural, preparada a partir do milho estourado. As versões industrializadas geralmente contêm grandes quantidades de sal, açúcar e gordura, prejudiciais à saúde. Evite adicionar muita manteiga ou óleo no preparo e opte por temperos naturais, como páprica, orégano, salsinha e açafrão, para dar sabor.