BH: confira as festas juninas que vão agitar o último fim de semana do mês

O mês de junho voou e já estamos próximos de seu último fim de semana. Por mais que esta possa ser uma má notícia para os apaixonados pelas festas juninas, também os lembra das últimas oportunidades de curtir "arraiás" maravilhosos.

Além, claro, das danças, comidas e roupas tão simbólicas desta época do ano, as comidas ganham destaque em qualquer festa junina, afinal, não há como não desejar uma canjica ou um caldo quentinho. Pensando nisso, separamos aqui arraiais que vão agitar Belo Horizonte neste fim de semana. Confira:

Arraiá da Liberdade

Dentre os tantos preparos com o milho, a pamonha é um dos que estarão disponíveis no Arraiá da Liberdade Lucas Gil/ Divulgação

De sexta (27/6) a domingo (29/6), o Jardim do Palácio da Liberdade vai receber sua festa junina, que conta com mais de 20 barraquinhas de gastronomia. Shows, apresentações musicais e artísticas também estão previstos na programação do “arraiá”.

Entre as delícias, o milho vai se destacar por lá. Curau, pamonha, mingau, bolo de milho e canjica são algumas receitas que serão comercializadas. Pastéis, caldos, espetinhos, feijão-tropeiro, cachorro-quente, torresmo e diversos outros preparos, não necessariamente juninos, também compõem o cardápio do evento.

Serviço



De sexta a domingo (27 a 29/6)

Jardins do Palácio da Liberdade, Praça da Liberdade

Entrada franca

Comidas típicas no Mercado de Origem

O caldo de mocotó do restaurante Ulisses será servido com exclusividade neste fim de semana de comidas típicas juninas no Mercado de Origem MO/ Divulgação

Outro espaço que vai celebrar o último fim de semana de junho é o Mercado de Origem, que vai sediar um festival de comidas típicas juninas. Restaurantes do local vão preparar pratos especiais, tentando sempre associá-los a ingredientes juninos, como o milho e o amendoim.

O Happy Fudge, por exemplo, que produz fudges, doces à base de chocolate e leite condensado em forma de barrinhas, criou versões com sabores de pé de moleque, cajuzinho, milho verde e cocada.

Outros pratos autorais como a Mocofava, que leva favos de feijão cozidos no caldo de mocotó com carne seca frita e linguiça, preparado pelo Mandacaru, e a ricota com milho e espinafre do Indian Spice, serão opções disponíveis. Os clássicos não ficam de fora. Pamonha, canjica, docinhos tradicionais e caldo de mocotó também estarão entre os itens do cardápio.

Serviço

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos d'Água

Sábado (28/6), das 10h às 21h

Domingo (29/6), das 10h às 20h

Entrada franca

Arraiá de Inverno

O Arraiá de Inverno movimenta a Praça JK, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul da capital Túlio Barros/ Divulgação

Que as comidas juninas também são associadas ao inverno brasileiro não é novidade. Os caldos, por exemplo, são sucesso – e presença confirmada – em boa parte dos “arraiás”, e também são perfeitos para se aquecer no frio.

Além dos clássicos da época como os espetinhos, caldos, pastéis, quentão, canjica e cachorro-quente, o Arraiá de inverno da Praça JK, realizado no sábado (28/6), vai servir pratos ideiais para o inverno, embora pouco associados à festa junina. Fondue e vinhos diversos também serão vendidos por lá, afinal, quanto mais opções, melhor.

Serviço

Praça JK, Sion

Sábado (28/6), a partir das 14h

Ingressos: retirada do gratuito com entrada até 15h30 e venda geral por R$ 25, disponíveis no Sympla

Arraiá de Santê

A praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, vai receber um “arraiá” animado com quadrilha, apresentações musicais e, claro, comidas juninas. Algumas das opções que serão disponibilizadas por lá são: canjica, quentão, espetinho, maçã do amor, cocada e pé de moleque.

Outras delícias que vão além da cultura junina e caipira também vão compor o cardápio de lá. Paella mineira, churrasco grego, sanduíche de pernil, crepes, bolos e até acarajé, um clássico nordestino, serão servidos.

Serviço

Praça Duque de Caxias, Santa Tereza

Sexta (27/6), a partir das 17h

Sábado (28/6), a partir das 12h

Entrada franca

