Conheça 6 receitas fáceis de festa junina que não podem faltar no arraiá

Durante o mês de junho, o cheiro de milho verde, amendoim e canela invade as casas, escolas e festas. As festas juninas são uma das tradições mais queridas do Brasil, e não é à toa.

Aprenda a fazer as 6 melhores receitas de festa junina e prepare em casa com sabor e praticidade. São pratos típicos irresistíveis e sugestões completas para montar o arraial perfeito.

Conheça 6 pratos típicos que têm gostinho de festa junina

Típicos desta época, estes pratos trazem sabores que relembram na memória o que é viver esta festividade típica do mês junho. Veja quais são e aprenda como fazê-los:

1. Bolo de fubá

Clássico absoluto das festas juninas, o bolo de fubá tem textura leve e sabor marcante. Neste link, você encontra 6 versões diferentes de bolo de fubá, incluindo com goiabada, erva-doce e cremoso.

O bolo que pode ter diversas variações tem uma receita prática e rápido Freepik

2. Caldos quentinhos

Nada aquece mais que um bom caldinho. Aprenda a preparar quatro versões tradicionais de caldos, como feijão, mandioca, abóbora e um delicioso caldo verde.

3. Pipoca doce e salgada

Confira quatro receitas fáceis de pipoca para deixar sua festa mais crocante e divertida, incluindo versões caramelizadas e com queijo.

4. Pão de queijo recheado

Com pernil, requeijão ou frango cremoso, essa receita mineira de pão de queijo com um toque a mais é perfeita para servir em porções individuais.

Apostar em combinações saborosas para o recheio é garantia de sucesso Freepik



5. Canjica cremosa com coco

Doce e quentinha, essa versão de canjica com leite condensado e coco ralado é puro aconchego em forma de colherada.

Doce, perfumada e cheia de tradição, essa canjica quentinha é perfeita para aquecer o coração e a mesa Freepik

6. Arroz doce

Veja duas versões de arroz doce que não podem faltar na mesa junina: a clássica com canela e a cremosa com leite condensado.

Do salgado ao doce, essas receitas são o que há de mais tradicional e saboroso para uma verdadeira festa junina em casa.