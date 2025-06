Guia junino: descubra os "arraiás" que movimentam BH em junho

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Canjica doce, pé de moleque, curau de milho, quentão e muito forró: você picou e junho já chegou trazendo consigo tão amadas festas juninas. Os arraiás são tão tradicionais que em todos os cantos de Belo Horizonte é possível encontrar algum para curtir.

Para que todos possam aproveitar essa época tão gostosa, preparamos um guia das festas juninas, com destaque, que movimentam o mês de junho na capital mineira. Confira:

Arraiá do Labareda

No sábado (14/6), o Labareda Clube vai realizar a sua festa junina. Espetinhos, torresmo de rolo, caldos, pastéis, milho-verde e tantas outras delícias típicas vão compor o cardápio do evento.

Além das comidinhas, que são sempre protagonistas, a festa vai contar com uma programação musical com muito sertanejo e forró, afinal, é isso que o público quer ouvir em um arraiá.



Serviço

Sábado (14/6), das 16h à 00h

Ingressos pelo Sympla

Avenida Portugal, 4020, Itapoã (Labareda Clube)

Arraial Dona Lucinha

No próximo sábado (7/6), vai ser realizado o arraial de um dos restaurantes mais clássicos da cidade, principalmente quando o assunto é comida mineira: o Dona Lucinha.

Fartura e muito sabor, evidentemente, são pontos altos da festa, que vai contar com receitas originais do restaurante comandado hoje por Márcia Nunes, filha de Dona Lucinha.

Pão de queijo com carne de lata, pastel de angu, vaca atolada, canjica temperada e outros pratos apetitosos vão ser oferecidos na festa, junto com a cachaça. Falando na aguardente, ela é usada também na produção do quentão que homenageia Dona Lucinha. A receita secreta da bebida é revelada com exclusividade para os presentes no arraial.

Serviço

Sábado (07/06), das 18h às 23h

Sábado (07/06), das 18h às 23h

Rua Padre Odorico, 38, São Pedro (Restaurante Dona Lucinha)

Rua Padre Odorico, 38, São Pedro (Restaurante Dona Lucinha)

Arraiá do Blues

Os amantes de jazz não vão ficar de fora das festas juninas de BH. Pensando especialmente neste público, no próximo sábado (07/06), será realizado o Arraiá do Blues. Além da música, que é protagonista na festa, comidas típicas vão ser servidas.

Caldos, cachorro-quente, pé de moleque e outros doces e salgados serão comercializados no evento com entrada gratuita.

Serviço

Sábado (07/06), das 12h às 20h

Praça Alaska, Sion

Praça Alaska, Sion

Arraiá do Buritis

A edição comemorativa de cinco anos da festa que agita o Buritis promete atrair o público pela música e pela culinária. A atração principal da festa é o sucesso do rock dos anos 80, Paulo Ricardo.

As comidinhas vão além dos clássicos juninos como a canjica, o quentão e a pipoca, será preparada uma paella mineira e servidos também hambúrgueres artesanais e macarrão na chapa.

Serviço

Sábado (07/06), das 14h às 21h

Sábado (07/06), das 14h às 21h

Avenida Professor Mário Werneck, 1685, Buritis (UniBH)

Avenida Professor Mário Werneck, 1685, Buritis (UniBH)



Arraiá São Bento

No sábado (14/6), será realizada a festa junina do Mirante Meet, com uma programação musical com muito sertanejo. Além dos shows e brincadeiras típicas, o evento vai servir comidas típicas como milho cozido, caldos e churros. Até as 15h30, a entrada do evento é gratuita.

Serviço

Sábado (14/6), das 14h às 22h

Sábado (14/6), das 14h às 22h

Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento

Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento

