Restaurante divide opiniões ao servir ‘esponja suja’ de sobremesa

Uma sobremesa que parece saída diretamente da pia de uma cozinha está conquistando a internet e dividindo opiniões. O restaurante Kantin, localizado no edifício histórico The Granary, em Kuching, na Malásia, viralizou nas redes sociais ao servir um inusitado prato hiper-realista: um bolo com aparência de esponja suja de louça, acompanhado de uma bebida que simula "água suja de pia". Apesar do visual controverso, tudo é perfeitamente comestível.

Criada inicialmente como uma brincadeira de 1º de abril para atrair clientes, a sobremesa fez tanto sucesso que foi mantida no cardápio até junho. O vídeo de apresentação da iguaria, publicado no Instagram oficial do restaurante, já ultrapassou 2,7 milhões de visualizações, com milhares de comentários que variam entre nojo e admiração.

"Isso é nojento, sinto vontade de vomitar", comentou uma internauta. Já outro usuário defendeu a ideia com entusiasmo: "Eu quero comer isso, comer é para ser divertido".

De acordo com o jornal britânico The Sun, a sobremesa, batizada informalmente de "pudim mais nojento do mundo", é na verdade um pão de ló amarelo e verde, cuidadosamente decorado para imitar uma esponja usada. Os sabores incluem bolo de manteiga de limão com geleia de laranja inglesa, coberto com uma espuma de limão que simula o sabão. O toque final vem com o "detergente", um xarope de limão pandan aplicado na mesa, para garantir o realismo.

A bebida que acompanha o prato não fica atrás no quesito criatividade. Servida como cortesia, a "água suja de lavar louça" é feita com uma mistura de cúrcuma, água de gengibre e óleo de coco, que é uma referência ao curry de frango servido à equipe do restaurante, segundo os garçons. A aparência é convincente o suficiente para enganar até os olhos mais atentos e a bebida foi descrita pelos funcionários como tendo "sabor de curry".

O prato, que custa £4,73 (cerca de R$ 36), acabou se tornando uma atração à parte no Kantin, restaurante reconhecido por sua culinária sarawakiana (de Sarawak, uma região da Malásia) com um toque moderno. O local, que funciona no The Granary, uma construção datada de 1885, também recebeu o prêmio Traveller’s Choice do TripAdvisor em 2024.

No Kantin, ao que tudo indica, o choque faz parte da experiência. Como alerta o TripAdvisor: "Coma por sua conta e risco! Tudo é viciante!".

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino