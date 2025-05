Michelin em BH? Conheça cardápios assinados por chefs estrelados na cidade

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muitos chefs, não há nada mais sedutor do que as estrelas Michelin. Elas podem ser consideradas medalhas olímpicas do universo da gastronomia. Enquanto o Guia Michelin ainda não engloba a capital mineira, mostramos dois restaurantes em Belo Horizonte que servem comidas com toque de chefs estrelados, que também compartilharam o que sentem com o mais recente reconhecimento.

No início deste mês, foi realizada a cerimônia do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2025, na capital paulista. Na ocasião, foi divulgada a seleção de restaurantes nas duas cidades feita por inspetores anônimos. Os estrelados também foram divulgados, com destaque para novos premiados, como o restaurante Oseille do chef Thomas Troisgros, no Rio de Janeiro.

Construção de sua própria história

Thomas Troigros, sócio e chef do T.T. Burger Lucas Jones/Divulgação

O Oseille foi inaugurado em 2024 e, pouco mais de um ano depois da sua fundação, já foi agraciado com uma estrela Michelin. O chef e proprietário da casa, pelo contrário, já é figurinha conhecida na cena gastronômica nacional.

Thomas Troisgros nasceu em berço culinário. Filho de Claude Troisgros e neto e sobrinho de nomes importantes da gastronomia francesa, Thomas mistura as referências de sua ascendência europeia com a vivência carioca.

Hoje, o chef comanda uma vasta lista de empreendimentos e um deles, o T.T Burger (do qual é sócio), tem uma unidade em BH. A primeira loja do grupo foi aberta em 2013, no Rio de Janeiro, mas a hamburgueria só chegou à capital mineira em 2023.

Apesar de cada casa ter uma proposta diferente, Thomas diz que sua dedicação com os empreendimentos não muda.

“A preocupação principal é que a comida esteja suculenta e bem temperada em todas as casas, respeitando as técnicas escolhidas para cada conceito. Os fornecedores, por exemplo, são os mesmos em todas as casas. Hoje conto com um time que está comigo há bastante tempo e isso me permite ter conceitos variados mantendo alto padrão de qualidade”, explica.

Hambúrguer com toque de chef

O QuarT.T.eirão é um clássico hambúrguer da casa e leva queijo cheddar, picles de pepino, cebola picada, catchup e mostarda, além da carne de 120g Alex Woloch/Divulgação

No T.T. Burger, Thomas, junto com seu “braço direito”, Rafael Cavalieri, busca trazer suas referências gastronômicas para o cardápio. Apesar de o hambúrguer ser considerado uma comida rápida e sem apelo gastronômico muitas vezes, os chefs e sócios da marca tentam sempre quebrar esse paradigma e mostrar que, assim como em outros pratos, há um estudo de construção de sabor por trás da criação de um sanduíche.

“No fim das contas, montar um hambúrguer tem a ciência de montar um prato: acidez, textura, frescor, equilíbrio…”, explica Thomas.

Até hoje, o T.T. Burger possui apenas um ponto físico na capital mineira, na Região Centro-Sul da cidade. O Três Gordos, outra hamburgueria do grupo que trabalha com smash burgers (feitos com carnes prensadas na chapa), também funciona no mesmo endereço.

Troisgros, no entanto, não descarta a possibilidade de aumentar a atuação na “capital dos bares”. “O TT chegou muito bem em BH, uma cidade que amo de paixão. E ela é grande o suficiente, sim, para termos mais lojas. Isso está sempre no nosso radar em qualquer cidade em que abrimos uma nova unidade”, afirma.

Massa estrelada

O agnolotti piamontese é uma massa recheada com carnes assadas ao molho de manteiga, queijo, sálvia e avelã Stephan Sólon/Divulgação

Desde o ano passado, o restaurante Nino Cucina, com unidade em Belo Horizonte, conta com um menu assinado pelo chef Marco Renzetti. Na premiação do Guia Michelin de 2025, o profissional repetiu o feito do último ano, levando para casa o reconhecimento de uma estrela pelo restaurante Fame Osteria, em São Paulo.

O chef italiano, mais especificamente romano, já chefiou outras casas e hoje utiliza referências e bagagens de sua terra natal e de outros restaurantes que o marcaram na elaboração de seus menus.

“Da Itália eu trago minha visão dos ingredientes como atores centrais do discurso gastronômico e a simplicidade dessa culinária, afinal, o conceito principal da gastronomia italiana se baseia nesses alicerces: ingredientes de qualidade e o menor número possível deles, para que o prato tenha elegância, potência expressiva e equilíbrio”, explica Renzetti.

Diferentes cenários

O chef Marco Renzetti assina o cardápio do NIno Cucina Nino Cucina/Divulgação

Enquanto no Fame Osteria o chef trabalha com menu degustação de 11 tempos, que conta com alterações diárias nas opções e se figura como alta gastronomia, no Nino Cucina, um restaurante com unidades espalhadas por cinco estados brasileiros, as criações precisam ser mais compatíveis com a padronização.

“Descomplico ao máximo os procedimentos para que eles se tornem o mais fácil possível de serem reproduzidos. A escolha de ingredientes de qualidade é central no sucesso do resultado”, explica Renzetti, destacando as peculiaridades do desenvolvimento de um cardápio para um restaurante com atuação nacional forte como o Nino Cucina.

Os processos de fiscalização e ensinamento dentro das cozinhas do restaurante também são essenciais para o bom funcionamento de um menu. “Nosso segredo para a manutenção da qualidade é uma fiscalização constante acompanhada de treinamentos periódicos. Implementamos, com a minha chegada, técnicas e procedimentos mais atuais e eficientes e passamos também a explicar para os cozinheiros os “porquês” de certas escolhas”, explica o chef.

O Guia Michelin

Apesar das críticas ao Guia Michelin e à sua atuação, principalmente em países como o Brasil, onde a presença ainda é ínfima e se restringe ao eixo Rio-São Paulo, a relevância do Michelin é inegável. Muitos chefs e restaurantes trabalham para alcançar o reconhecimento, que pode levar a uma, duas ou três estrelas Michelin. O Brasil ainda não tem nenhuma casa com a honraria máxima.

Serviço

T.T Burger (@t.t.burger)

Rua Andaluzita, 13, Carmo

(31) 99963-7530

Domingo, das 12h à 00h

Sábado, das 12h às 02h

Nino Cucina (@ninocucina)

Rua Curitiba, 2090, Lourdes

(11) 3368-6863

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 00h

Domingo, das 12h às 17h

