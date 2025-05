Quanto custa comer nos restaurantes do Brasil com estrelas Michelin

Com informações de Joana El Khouri*

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Michelin, um dos maiores guias de gastronomia do mundo, anunciou os restaurantes brasileiros estrelados da edição deste ano. Depois de seis anos, a cerimônia voltou à capital paulista e foi realizada no hotel Rosewood, nesta segunda-feira (12/05).

Na lista, foram selecionados 25 endereços de São Paulo e do Rio de Janeiro. Cinco casas foram contempladas com duas estrelas (excelente) e 20 com uma estrela (requintada). O Brasil continua sem um representante com três estrelas, a cotação máxima, entregue a cozinhas excepcionais.

Na categoria Bib Gourmand, que elenca estabelecimentos com boa relação entre qualidade e preço, estão 36 endereços. Entre eles, Shihoma Pasta Fresca, Nomo, Mocotó, Kotori, Komah, Fitó, Cuia, A Baianeira, Brota, Didier e Artigiano. As novidades deste ano são A Casa do Porco, Cepa, Clandestina, Jacó e Manioca da Mata.

Há, ainda, uma seleção que recomenda restaurantes, sem dar estrelas. Entre eles, há casas como Nelita, Metzi, Fasano, Osso, Notiê e Aiô. Doze endereços novos entraram nessa lista, como os paulistanos Marena Cucina, Cala del Tanit, Sal Gastronomia e Trattoria Evvai. Babbo Osteria, Ocyá Ilha e Quinta da Henriqueta são alguns dos exemplos do Rio.

Para chegar à seleção, inspetores próprios visitam os estabelecimentos de forma anônima e os avaliam. Por aqui, o guia francês é publicado no site e no aplicativo do Michelin. A lista ficou três anos sem ser publicada no Brasil e foi retomada no ano passado.

Conheça os restaurantes com uma ou duas estrelas Michelin e o que encontrar em cada um.

DUAS ESTRELAS

D.O.M.

É um dos restaurantes mais renomados da capital paulista, fundado há 26 anos por Alex Atala. O chef cria um menu degustação a partir de ingredientes brasileiros e destaca a culinária nacional. O menu degustação do D.O.M. custa a partir de R$ 850 por pessoa.

R. Br. de Capanema, 549, Cerqueira César, São Paulo, tel. (11) 96918-9947, @d.o.m.restaurante

ORO

O chef Felipe Bronze destaca a brasa no preparo de dois menus degustação. Um deles é feito diariamente com produtos de mercado, com base na sazonalidade dos ingredientes e custa R$ 790. O segundo é feito para quem busca uma refeição mais enxuta e sai pelo valor de R$ 690.

R. General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro, tel. (21) 3841-6859, @oro_restaurante

TUJU

O chef Ivan Ralston serve um menu degustação criado a partir de pesquisas de insumos da cozinha paulista e segue a lógica das estações. Está em cartaz o menu Ventania, que destaca ingredientes como cogumelos, caqui e tupinambo. A refeição começa no térreo, com coquetéis, e termina no terraço, com café e petit fours. Custa R$ 1.250 por pessoa.

R. Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo, tel. (11) 91899-0002, @tuju_sp

EVVAI

O chef Luiz Filipe Souza revisita as cozinhas italiana e brasileira em seu cardápio autoral. Na sequência, há receitas como tartelette de açaí com granita de atum bluefin e o rigatoni de pupunha com amêndoas e bottarga. Para degustar o menu degustação do Evvai, o cliente deve desembolsar R$ 995 por pessoa.

R. Joaquim Antunes 108, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3062 1160, @evvai_sp

LASAI

Liderado por Rafa Costa e Silva e Malena Cardiel, o restaurante combina técnicas modernas e ingredientes brasileiros cultivados em hortas próprias e de pequenos agricultores. As criações do chef dão ênfase a legumes e verduras no menu degustação, servido apenas sob reserva. Custa R$ 1.250 por pessoa.

Lgo. dos Leões 35, Humaitá, Rio de Janeiro, tel. (21) 3449-1834, @restaurantelasai

UMA ESTRELA

FAME OSTERIA

O chef italiano Marco Renzetti recebe 16 clientes por vez para provar o menu degustação de 11 etapas, que muda diariamente. A sequência custa R$ 740 e pode trazer a fregola com mexilhão e miniabóbora e o gnocco fritto com culatello curado.

R. Oscar Freire, 216, Cerqueira César, São Paulo, tel. (11) 99364-4442, @fame_osteria

HUTO

Nesta casa, Sergio Yukio é responsável pelo omakassê que traz seis pratos, oito sushis e sobremesa por R$ 490. Ele recebe clientes apenas no jantar.

Av. Jandira, 677, Campo Belo, São Paulo, tel. (11) 5052-6804, @grupo_huto

KAN SUKE

O pequeno restaurante japonês do chef Keisuke Egashina no momento funciona apenas por delivery. O sushiman destaca a qualidade do produto e usa peixes como garopa, barriga de atum, lula e pargo vermelho. O menu degustação do restaurante sai por R$ 450 por pessoa (valores de 2023).

R. Manuel da Nóbrega, 76, Paraíso, São Paulo, tel. (11) 3266-3819

JUN SAKAMOTO

O sushiman que dá nome ao restaurante recebe clientes apenas no jantar e sob reserva. Há três experiências: um omakassê no balcão preparado por Sakamoto (R$ 800) ou pelo chef Ryuzo Nishimura (R$ 650), e uma sequência servida nas mesas por R$ 450.

R. Lisboa, 55, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3088-6019, @restaurante_junsakamoto

KAZUO

A clientela se senta ao balcão para provar o omakassê do chef Kazuo Harada. O menu apresenta cinco entradas frias, 12 a 16 niguiris e uma sobremesa por R$ 590. Também há menu à la carte.

R. Prudente Correia, 432, Jardim Europa, São Paulo, tel. (11) 96640-7596, @kazuo.restaurante

KINOSHITA

O cliente pode escolher entre oito opções de omakassês, que vão de R$ 641,81 (oito tempos) até R$ 5.412,81 (harmonizado com champanhe). Também há opções à la carte, preparadas pelo chef Jyun Kaduoka.

R. Jacques Félix, 405, Vila Nova Conceição, São Paulo, tel. (11) 3849-6940, @kinoshitarestaurante

KURO

O sushiman Henry Miyano serve um omakassê no balcão ao preço de R$ 460, composto por receitas autorais, sushis de peixes frescos e maturados e wasabi fresco importado do Japão.

R. Padre João Manuel, 706, Cerqueira César, São Paulo, tel. (11) 3062-5241

MANÍ

Além do menu degustação, é possível provar pratos à la carte no restaurante da chef Helena Rizzo. Entre as receitas, estão o peixe do dia com uarini, banana, palmito pupunha e salsa verde (R$ 181) e a famosa sobremesa batizada de o ovo (R$ 48), feita com sorvete de gemada, espuma de coco e coco crocante.

R. Joaquim Antunes, 210, Jardim América, São Paulo, tel. (11) 3085-4148, @manimanioca

MURAKAMI

O chef Tsuyoshi Murakami prepara dois menus degustação. Um deles custa R$ 680 com 10 etapas, e outro por R$ 980, que acrescenta tempurá e um prato quente. Há menu executivo durante o almoço na semana.

Al. Lorena, 1.186, Jardim Paulista, São Paulo, tel. (11) 97103-1186, @restaurantemurakami



OIZUMI SUSHI

Os pescados maturados são a especialidade do restaurante japonês, sob comando do chef Danilo Maciel. Ele prepara um omakassê apenas sob reserva. O menu degustação com 16 etapas custa R$ 390 por pessoa (valor de 2024).

R. Califórnia, 785, Cidade Monções, São Paulo, tel. (11) 94223-9866, @oizumi_sushi

OTEQUE

O chef Alberto Landgraf prepara um menu degustação pautado sobretudo nos peixes e frutos do mar. A sequência traz receitas como o atum bluefin cru com vinagrete de algas, pinhões e caviar e o ravióli de lagosta. O restaurante recebe clientes num sobrado da década de 1930 apenas sob reserva. O menu degustação da casa sai a partir de R$ 845 por pessoa.

R. Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro, tel. (21) 3486-5758, @oteque_rj

PICCHI

O chef Pier Paulo Picchi cria três menus degustação de inspiração italiana, que mudam todos os dias. Há opções com quatro etapas (R$ 487), seis (R$ 691) ou 12 (R$ 1.229). Também há pratos à la carte.

R. Oscar Freire, 533, Cerqueira César, São Paulo, tel. (11) 3065-5560, @restaurantepicchi

TANGARÁ JEAN-GEORGES

O cardápio é assinado pelo chef Jean-Georges Vongerichten. São três menus degustação com seis etapas, que custam de R$ 640 a R$ 1.040 e trazem receitas com wagyu, caviar e foie gras. Também há pratos à la carte.

R. Deputado Laércio Corte, 1.501, Vila Andrade, São Paulo, tel. (11) 4094-4040, @palaciotangara

CIPRIANI

O restaurante luxuoso fica instalado dentro do hotel Copacabana Palace e é comandado pelo chef italiano Nello Cassese. Ele apresenta um menu degustação de 11 (R$ 605) ou 14 (R$735) etapas com sua releitura de pratos clássicos de diferentes regiões da Itália.

Entre as receitas, estão canolo com tartare de atum com purê de laranja queimada e risoto com manteiga azeda, emulsão de ouriço, ostra defumada, óleo de crustáceos, missô vermelho e alface-do-mar.

Copacabana Palace - av. Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 2548-7070, @cipriani

MEE

A cozinha de inspiração asiática também fica no Copacabana Palace. O chef Alberto Morisawa prepara um omakassê ao preço de R$ 750 que traz etapas como o wagyu com molho yakiniku e trufas negras. Ele serve ainda um menu degustação vegano por R$ 650.

Copacabana Palace - Av. Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 2548-7070

SAN OMAKASE

O restaurante japonês recebe apenas oito clientes por noite, em uma discreta galeria. O chef André Kawai é especialista em sushi e prepara um omakassê de 15 etapas com ingredientes selecionados, como unagi, uni e peixes como pargo e olho de cão. O omakassê do San custa R$ 680 por pessoa.

R. Conde Bernadotte, 26, loja 103, Leblon, Rio de Janeiro, WhatsApp (21) 2112-5199, @sanomakase

RYO GASTRONOMIA

O chef Edson Yamashita reabriu seu restaurante japonês, no Itaim Bibi, e recebe oito clientes por vez no balcão. Seu omakassê custa R$ 1.290 com 10 etapas, de snacks à sobremesa. Há receitas como vieira com molho de tomate fermentado com abóbora, pó de tomate e óleo de gengibre, além de sashimis e sushis.

R. Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, São Paulo, @ryogastronomia

OSEILLE

Comandado pelo chef Thomas Troisgros, o cardápio tem pratos como cavaquinha com beurre blanc, couve, brócolis e repolho roxo; e peixe do dia com palmito, espuma de vinho branco, coco e botarga. O preço do menu degustação varia de R$ 490 a R$ 650.

R. Joana Angélica, 155, Ipanema, Rio de Janeiro, @oseillerestaurante

CASA 201

O chef João Paulo Frankenfeld apresenta um menu de oito etapas (R$ 590), que muda a cada estação. Ele mostra apuro técnico ao criar sua versão para clássicos franceses. Aparecem receitas como peito de pato dry aged com batata, mandioca fermentada, alho negro e molho de vinho do Porto com acerola.

R. Lopes Quintas, 201, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, @201.casa

KANOE

O restaurante de culinária japonesa recebe a clientela num balcão de apenas nove lugares. Os pratos do omakassê são criados pelo chef Tadashi Shiraishi com técnicas tradicionais e com base em produtos frescos, como vieira, pargo, olho de boi e carapau. O investimento necessário para essa experiência é de R$ 1.300 por pessoa.

Al. Itu, 1.578, Cerqueira César, São Paulo, @kanoerestaurant

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino