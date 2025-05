Primeira formatura do INHAC mostra como a gastronomia transforma vidas

Aplausos, sorrisos e discursos emocionados marcaram a formatura da primeira turma do curso técnico em gastronomia do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC). A cerimônia de entrega dos diplomas foi realizada, na tarde desta terça-feira (20/05), no Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA), no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte. Além de transformar vidas de jovens em vulnerabilidade social, a iniciativa entrega ao mercado mão de obra qualificada.

A ideia do Inhac nasceu de um sonho da mãe da diretora executiva do INHAC e do CRQA, Sarah Rocha. Carmem Rocha trabalhou com educação por 60 anos e nunca desistiu do plano de implantar uma escola que desse oportunidade para as pessoas. Vinte anos depois, a filha transformou o sonho em realidade.

"Queremos entregar para esses meninos a melhor escola possível, com os melhores professores, com a melhor infraestrutura, porque eles são guerreiros e merecem a oportunidade para brigar de igual para igual no mercado de trabalho. Por isso que hoje é um dia tão importante. É uma corrente do bem com o objetivo de dar oportunidade para as pessoas", destacou.

O curso do Inhac é anual e oferece aulas gratuitas a alunos matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escola pública. Essa primeira turma começou o curso em março de 2024. Já a segunda turma entrou para a sala de aula em fevereiro deste ano.

Quem assina todo o conteúdo é o chef Leo Paixão. "Tenho certeza absoluta de que vai sair muito chef bom e famoso dessa turma. O que não tira nenhum mérito dos que vão continuar sendo cozinheiros, porque a gente precisa muito deles. E isso me deixa muito feliz, porque, imagina de onde que eles saíram e onde que eles vão chegar", apontou o diretor acadêmico.

O chef vê tanto potencial nos alunos do curso que já contratou sete para os seus restaurantes (Glouton, Ninita, Macaréu e Mina Jazz Bar). "O que me surpreendeu muito é ver como eles abraçam uma oportunidade que estão tendo, muito mais do que os cozinheiros que eu contrato e que normalmente saem de escolas particulares. É incomparável a capacidade de entrega e certamente eles vão crescer muito mais do que muitos que se formam no Le Cordon Bleu e acham que vão ser alguma coisa", comentou.



De estágio a emprego

Nascido no Morro das Pedras, Frederico Amorim, de 34 anos, comemora o diploma em gastronomia e uma oferta de emprego. O jovem começou vendendo palha italiana e sanduíche no "morro", mas ficou conhecido mesmo pelo pão de queijo - receita da tia que foi sendo aprimorada. Foi o que permitiu que ele tivesse renda para dar continuidade ao curso.

Na época do estágio obrigatório, Frederico foi parar no Parallel, restaurante de comida espanhola dos chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães. Com uma semana, apareceu uma oportunidade de liderar a praça de entradas do Okinaki, dos mesmos chefs, só que asiático, onde ficou por um mês.

"O chef que toma conta da cozinha ficou encantado e falou: 'você não pode sair, agora é peça fundamental aqui, você desembola muito'. Não sou só fazer o meu serviço, também ajudava nas outras praças, porque eu tenho muita vontade de aprender. Amo cozinhar e, quanto mais conhecimento tiver, melhor para mim." Frederico contou que foi elogiado pelo profissionalismo e fez questão de dizer que aprendeu no INHAC.

Como ele adiantou, vai aceitar a proposta de emprego no Okinaki para ganhar experiência - afinal, acabou de se formar - e juntar dinheiro para montar uma fábrica de pão de queijo. "Um dos meus sonhos é apresentar minha culinária para o mundo inteiro através do meu pão de queijo e quem sabe um dia me tornar um grande chef. Porque o cozinheiro já sou."

Trilhas do Futuro

O paraninfo da turma foi o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que participou da entrega dos diplomas. Segundo ele, a formatura é a prova de que o estudo e o trabalho transformam a vida das pessoas, inclusive da sua família.

"A cozinha é um mecanismo acessível, universal e com demanda infinita. Portanto, mesmo para aqueles que estão nas situações mais difíceis, é uma oportunidade. E aí eu me lembro muito da minha avó, que foi professora de cozinha do Senac. No momento mais difícil da vida dela, em que o salário não dava para comprar absolutamente nada, ela só conseguia se manter em casa porque fazia bolo e vendia na Feira Hippie", contou.

O curso do Inhac faz parte do programa do governo estadual Trilhas do Futuro, de cursos técnicos profissionalizantes, que está na sexta edição. Desde 2021, já recebeu mais de 300 mil inscrições e formou mais de 90 mil alunos. A iniciativa, disse o vice-governador, está "mudando completamente o cenário de fornecimento de mão de obra qualificada no estado de Minas Gerais".

Mais apoio

Segundo a diretora executiva do INHAC e do CRQA, Sarah Rocha, a metodologia se mostrou efetiva, já que os níveis de evasão são baixos e a maioria dos alunos já saem empregados. O plano agora é expandir, abrindo mais escolas e outros cursos técnicos, inclusive em outras cidades.

"O que a gente precisa agora é de mais apoio de mais empresas para ampliar o número de vagas. Hoje oferecemos 80 vagas por ano, mas nessa unidade temos capacidade de instalação para triplicar esse número."