Rodízio de estufa? Bar em BH aposta no clássico da cidade em novo formato

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Fria ou quente, a estufa sempre guarda delícias que carregam, inclusive, memórias de outra época. Os pequenos itens e porções armazenados naquela espécie de vitrine para o estômago dão sempre aquele gostinho de quero mais, criando uma verdadeira legião de fãs que não a trocam por nada.

Pensando nesse encanto, o Bar Mercado Central criou o rodízio de estufa, onde os consumidores podem se deliciar à vontade e experimentar tudo que desejarem. Dentre as opções de produtos, os clientes encontram almôndegas, torresmo, pernil, carne de panela, moela, dentre outros clássicos.

Para quem preferir petiscos frios, o bar oferece azeitonas, palmito, salaminho e a clássica 'sacanagem', típica da década de 1970 que ainda conquista paladares e ativa memórias. 'Sacanagem' é um aperitivo de mortadela e/ou presunto no palito, com queijo. Há versões que acrescentam tomatinho e azeitona.

Resgate

As almôndegas da casa são um sucesso e fazem parte do rodízio Bar Mercado Central/ Divulgação

Fernando Flausino, sócio-proprietário do bar, explica que a ideia da casa é justamente revisitar clássicos de BH que estavam caindo no esquecimento. “Abrimos o bar com a ideia da estufa, para trazer os petiscos de estufa e petiscos antigos que estavam esquecidos, como a moelinha e a carne de panela”.

Com a chegada do inverno, opções de caldos entraram no menu do rodízio de estufa. Mandioca, mocotó, canjiquinha e feijão são os sabores oferecidos pelo Bar Mercado Central.

Segundo Flausino, desde que lançaram esta proposta, o público tem aprovado bastante. Ele enxerga que as pessoas sentem falta de comidas simples, com um bom custo benefício.

Como funciona?

O rodízio de estufa funciona de terça a sábado, das 18h às 22h e domingo, das 11h às 16h no Bar Mercado Central. Os clientes pagam R$69,90 por pessoa e podem consumir as mais de 30 opções de pratos quentes e frios à vontade.

Serviço

Bar Mercado Central

Rua Cláudio Manoel, 778, Funcionários

(31) 3654-5372

Segunda e domingo, das 11h às 16h

De terça a sábado, das 11h à 00h

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos