Ícone das madrugadas de BH retorna à atividade com novos formatos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Durante seus 25 anos de existência, o La Greppia foi refúgio da boemia belo-horizontina. O clássico do fim de noite – ou mais que isso, clássico do dia inteiro – passou anos funcionando 24 horas por dia diariamente.

A casa fechou as portas no fim de 2021 devido a uma série de dificuldades derivadas da pandemia de COVID-19. Raí Paradela, sócio-proprietário do empreendimento junto com sua mãe, explica que, depois do fechamento, eles não tinham nenhum plano futuro de reabertura.

Foi o outro empreendimento da família, o Rancho Fundo, que inspirou a “ressurreição” do La Greppia. “A gente começou a fazer refeições do Rancho Fundo congeladas e, a partir daí, tivemos a ideia de lançar pratos do La Greppia congelados, mas acabamos optando por esperar e aprender bem sobre esse mercado”, explica Raí.

Tradição também é atração

A vontade de investir nos eventos também surgiu com o Rancho Fundo. “Começou a aparecer uma série de oportunidades de eventos com o restaurante. Pensando nisso, preferimos iniciar o retorno do La Greppia com os eventos”, explica o proprietário.

A atuação nesse mercado apresenta uma série de vantagens para Raí. A diminuição do desperdício (já que existe um número de convidados pré-estabelecido), o fato de que não há a necessidade de arcar com aluguel de um salão e ainda a possibilidade de produzir boa parte das comidas na cozinha industrial de onde saem os congelados do Rancho Fundo são algumas delas.

Além da comida farta e saborosa, o La Greppia vai buscar atrair o seu público por meio da nostalgia, ferramenta tão poderosa. Por isso, foi criado um carrinho que funciona como uma versão reduzida do tradicional self-service que era servido todos os dias no endereço da Rua da Bahia, na Região Central de BH.

“Inicialmente, a ideia era atender os eventos como a maioria dos bufês fazem, mas aí não seria o La Greppia”, diz Raí, reforçando a identidade que está criando em torno do seu novo produto.

O carrinho, além de contar com os pratos, é decorado com quadros que antes ficavam nas paredes do restaurante, ativando memórias visuais e gustativas nos clientes.

Como vai funcionar?

Para eventos que precisam de embalagens descartáveis como feiras, foi criado um pote especial La Greppia/Divulgação

O proprietário destaca que a conversa com os clientes está sendo muito importante até mesmo para a definição do cardápio. “Muitas pessoas já estão entrando em contato para pedir mais informações, outras tantas também enviaram mensagens dizendo o quão felizes estão com o retorno”, explica.

Até o momento, o que está definido é que o cliente pode escolher entre duas opções de serviço: o rodízio de massas (com seis diferentes opções), ou o rodízio de massas e petiscos (com quatro opções de massas e duas de petiscos populares). O proprietário oferece 20 opções de massas e seis de petiscos, mas destaca que o cardápio é flexível.

Um destaque, inclusive, que vai entrar em breve no menu do La Greppia são os nhoques recheados. São três variações do prato: recheado com carne e servido com molho madeira, recheado com frango e servido com molho branco ou recheado com muçarela e servido com molho de tomate artesanal.

Os valores variam de acordo com o número de convidados. O rodízio de massas para eventos com público de 30 a 50 pessoas custa R$ 64,90 por pessoa. O rodízio de massa e petiscos para o mesmo tamanho de confraternização sai por R$ 74,90 por pessoa.

De 51 a 101 convidados, o valor do rodízio de massas por pessoa cai para R$ 59,90 e o rodízio com os petiscos sai por R$ 69,90 por pessoa.

A partir de 101 convidados, o valor também é diferente. O rodízio só de massas custa R$ 49,90 para cada convidado e o com petiscos, R$ 59,90 por pessoa.



Do bufê para a casa

Apesar de o La Greppia ter retornado com os eventos neste primeiro momento, Raí afirma que a ideia é que, em até três meses, as refeições congeladas já comecem a ser comercializadas.

A proposta do rodízio será adotada também nos produtos congelados. “Vamos entrar inicialmente com 10 opções de pratos e a ideia é vender como se fosse um rodízio. O cliente vai montar seu kit com no mínimo três refeições”, explica o proprietário.

Embora o cardápio ainda não esteja pronto, Raí garante que o clássico espaguete à bolonhesa e os novos nhoques recheados estarão entre as opções.

Serviço

La Greppia

(31) 99215-0974 (Raí Paradela)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino