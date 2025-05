BH: conheça restaurantes que inauguraram no mês de maio

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Que Belo Horizonte é conhecida nacionalmente por sua culinária e abundância de bares e restaurantes não é novidade para ninguém. Para os belo-horizontinos, chega a ser difícil acompanhar tantas inaugurações, afinal, a cidade que vive uma efervescência gastronômica.

A capital mineira assiste, ao mesmo tempo, ao crescimento no número de restaurantes e bares dedicados a outras culturas, que vão da asiática à italiana, e o resgate da comida mineira e de ingredientes regionais.

Em meio a tantas novidades que despertam a curiosidade do público, apresentamos casas inauguradas no mês de maio para que você possa explorá-las e, quem sabe, acrescentá-las em sua lista de desejos gastronômicos em BH. Confira:

Lagar

Carpaccio do Lagar Instagram/Reprodução

Irmão recém-nascido do tradicional Tragaluz, de Tiradentes, o Lagar foi inaugurado no primeiro dia do mês. Comandada pelo aclamado chef Felipe Rameh, a casa busca homenagear em seus pratos regiões reconhecidas pela produção de azeite e vinho. O nome do estabelecimento também faz referências aos produtos, já que lagar é o nome dado ao lugar onde se prensam as azeitonas para a produção do azeite e as uvas para a produção de vinhos.

O restaurante também presta homenagem ao Tragaluz, inclusive no nome (Lagar aparece quando se lê Tragaluz de trás para frente). Dentre as diversas opções do cardápio, a Pintada Tragaluz, um arroz caldoso com galinha-d’angola confit, ressalta essa carne que já se tornou um clássico da casa na Região de Campos das Vertentes.

Outro clássico de lá, que passou a ser servido em BH, é a goiabada Tragaluz prensada na castanha de caju granulada, frita na manteiga, deitada em queijo cremoso e acompanhada de sorvete artesanal de goiaba.

Itens para compartilhar como o carpaccio (finas lâminas de carne crua) servido com alcaparras, noz pecã caramelada, mostarda, azeite e “nuvem” de parmesão ou a panelinha de cogumelos com ovo, queijo curado e pão da casa também são servidos como entrada ou mesmo para complementar um happy hour. Para quem busca algo diferente, surpreende a berinjela espalmada com coalhada seca, menta, romã, tahine e pão árabe.

De prato principal, destacam-se o bacalhau à lagareiro (lombo de Gadus morhua imerso no azeite e finalizado no forno à lenha com batatas ao murro, cebola tostada, alho confit, azeitona portuguesa, louro fresco, migas e mais azeite) e o ossobuco de porquinho (corte tradicional cozido no próprio molho com sálvia e laranja, purê rústico de abóbora com gengibre e pralinê).

Exaltando a boa e velha combinação de Minas, o restaurante serve, de sobremesa, um sorvete de queijo com queijo canastra meia cura, doce de leite levemente queimado e farofa de nozes.

Serviço

Lagar (@lagarbh)

Avenida Olegário Maciel, 1600

Almoço executivo todos os dias, das 11h30 às 15h30

Café e bar de vinhos todos os dias, das 15h30 às 18h

Jantar todos os dias, das 19h às 23h

Bebedouro Bar e Fogo

Carré de cordeiro do Bebedouro é uma opção para inovar e fugir dos cortes bovinos Instagram/Reprodução

A casa, que existe em Belo Horizonte desde 2023 no Bairro São Luiz, Região da Pampulha, acaba de ganhar uma nova unidade no Espaço 356, Bairro Olhos D'Água, Região Oeste. O novo Bebedouro foi inaugurado nessa sexta-feira (30/05). No espaço, o fogo, além de temperar boa parte dos pratos do restaurante, decora o ambiente com lareiras.

O clima frio do local inspira também o cardápio da casa. O queijo canastra assado com tomate confitado, uva e amêndoas é uma das entradas do restaurante que leva aconchego ao cliente.

As carnes são um dos fortes da casa. Picanha, ancho, tomahawk e t-bone são alguns dos cortes bovinos que saem da parrilla de lá. Entre as opções de acompanhamento, estão maionese de batata, milho gratinado, arroz de costela e farofa de banana.

O restaurante serve também uma banoffee, torta com doce de leite, banana e chantili, que faz sucesso entre os clientes. Assim como o abacaxi brulée, finalizado na hora. A crosta de açúcar é queimada com uma enorme pá cheia de brasa, levando o fogo para a mesa.

Serviço

Bebedouro Bar e Fogo (@bebedouro356)

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água - Espaço 356

(31) 99605-6002

De segunda a sexta, das 17h à 00h

Sábado e domingo, das 11h à 00h



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino