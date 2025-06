Com queda das temperaturas, pratos quentes se tornam protagonistas em BH

Com a chegada do inverno, Belo Horizonte aquece o paladar dos habitantes com cardápios especiais em diversos restaurantes da cidade. Sopas, caldos e fondues entram em cena para oferecer conforto e sabor durante os dias de temperatura mais baixa. Confira a seguir algumas opções para aproveitar a estação.

Redentor Bar

Na Savassi, o Redentor Bar retoma o sucesso do ano passado com o Fondue Mineiro (R$ 68), que une sabores típicos de Minas Gerais: linguicinha, torresmo, mandioca e fonduta de queijo Canastra do Serro, servida no pão. A proposta é unir o clássico fondue suíço ao estilo mineiro, em uma releitura que fez sucesso no último inverno.

O Redentor Bar retoma o sucesso do ano passado com o Fondue Mineiro reprodução/Cristiano Fenelon

Gastrô Hub

No Gastrô Hub, no bairro Serra, o cardápio de inverno traz um toque oriental com sopas inspiradas na culinária asiática, como a sopa de trovão (R$ 85), com arroz frito, camarão, carne suína, bambu e cogumelos. Há também versões com wonton, frango ou ingredientes mais intensos como tofu, pimenta e vinagre. Todas são servidas em porções generosas, para duas pessoas, e acompanhadas de pão chinês.

Buffet Fora do Comum

Já no bairro Gutierrez, o Buffet Fora do Comum aposta na praticidade e diversidade ao oferecer caldos por encomenda, com opções para todos os gostos, incluindo versões veganas. Os sabores variam de moranga com gorgonzola a feijão com bacon e calabresa. O cliente pode pedir por litro, com preços a partir de R$ 40, além de combos personalizados com entrega em domicílio. Para a sobremesa, a canjica com coco e amendoim (R$ 52/L) completa o menu sazonal.

O Buffet Fora do Comum aposta na praticidade e diversidade ao oferecer caldos por encomenda, com opções para todos os gostos, incluindo versões veganas Reprodução/Victor Schawner

Casa Baanko

A Casa Baanko, na Avenida Afonso Pena, aposta no sabor das festas juninas e apresenta duas versões da tradicional canjica - uma clássica e outra vegana - ambas por R$ 17. Os ingredientes valorizam o sabor da receita típica, com adaptações que respeitam diferentes restrições alimentares.

Barolio Cucina Napolitana

Para quem busca uma experiência gastronômica mais refinada, o Barolio Cucina Napolitana sugere o Polpo alla Luciana (R$ 69,99), prato napolitano que combina polvo cozido lentamente com batatas, alcaparras e tomates, ideal para os dias frios.

