MG: Festival Ora-Pro-Nóbis celebra tradição, afeto e inovação gastronômica

Entre os dias 6 e 8 de junho, o bairro Pompéu, em Sabará, se transforma no coração da gastronomia mineira com a 27ª edição do Festival de Ora-Pro-Nóbis. Este ano, o evento, com entrada gratuita, tem como tema "O Resgate da Memória Afetiva", uma homenagem à Dona Maria do Pompéu, de 94 anos, matriarca da culinária local e fundadora do primeiro restaurante da região, que continua ativo até hoje.

A festividade gratuita é promovida pela Prefeitura de Sabará em parceria com a Associação de Moradores do Pompéu (AMAP) e celebra não apenas a versatilidade do ora-pro-nóbis, planta rica em nutrientes e um dos símbolos da cozinha mineira, mas também a história, a cultura e a afetividade de um dos bairros mais tradicionais da cidade.

"O conceito do evento foi um pedido da própria associação de moradores de Pompéu: Eles queriam a Dona Maria como protagonista da festividade. Dentro desse pedido, resolvemos trabalhar o tema da memória afetiva", explica a secretária de Turismo, Jussara Paim. "A Dona Maria é a criadora do Pompéu. Homenageá-la é reconhecer a importância dela na história gastronômica e afetiva de Sabará".

Gastronomia criativa com raízes afetivas

Com curadoria realizada pela prefeitura e pelos moradores locais, o festival deste ano aposta em inovações gastronômicas que surpreendem. Além dos tradicionais pratos como frango com ora-pro-nóbis, o público poderá provar empadas, pães, doces e até drinks que têm a planta como ingrediente principal.

Durante a semana que antecede o evento, foi realizado o Concurso Gastronômico Melhor Prato, reunindo os expositores do festival e chefs renomados de Minas Gerais, como Rosilene Campolina e Marcela Azevedo. Os critérios avaliados foram sabor, criatividade, apresentação e uso de ingredientes regionais. Entre as opções, nomes como "Pão com Nóbris", "Banóbis", "Tentação Barroca" e até "Brigadeiro de ora-pro-nóbis" mostram o quanto os moradores do bairro exercitam a criatividade e mantêm viva a tradição.

"O concurso abre as comemorações: chamamos chefs renomados de toda a Minas Gerais para incentivar os moradores a qualificarem cada vez mais seus pratos e incentivar a gastronomia enquanto produto turístico", destaca Paim.

"Então os cidadãos criaram diversos pratos inovadores, relacionados com a própria criatividade iminente em cada um deles, que já estão acostumados a utilizar essa planta em casa", continua.

Cultura, esporte e turismo integrados

Mais do que gastronomia, o festival promove uma experiência completa. A programação inclui shows musicais ao vivo, feira de artesanato, oficinas culinárias, atividades para crianças e o evento esportivo Desafio Descubra Sabará, com trilhas de mountain bike, corrida e passeios em meio às paisagens naturais do município. As inscrições podem ser feitas através do link.

"Não se faz um grande evento com uma única frente. Diversas secretarias e apoiadores estão envolvidos para oferecer uma programação rica e acolhedora", afirma a secretária.

Preparação e impacto na cidade

Com expectativa de público em torno de 15 mil pessoas, a cidade se preparou com reforço na estrutura de recepção, especialmente no bairro Pompéu, que vem se consolidando como polo gastronômico. O evento tem entrada e circulação livres, e os moradores participam ativamente como expositores e anfitriões.

"O festival fomenta a economia local, gera renda e visibilidade para o bairro. Queremos que as pessoas conheçam o Pompéu o ano inteiro, não só no festival", ressalta Paim.

Ela ainda destaca a importância da organização dos visitantes: "Se puderem vir de carona e chegar mais cedo, evitando o trânsito, e explorar a região com calma, vão aproveitar muito mais tudo o que temos a oferecer".

Além dos sabores, o público poderá curtir atrações como Cinara Ribeiro, Velha Guarda do Samba, Sapotchen, Biruta, Marcus Strada e Kfé e Viola, além de DJs e apresentações culturais como Congado e Ciranda de Roda. O evento será aberto com uma missa solene na sexta-feira (6/6), às 18h.

Confira a programação:

6 de junho (Sexta-feira):



18h: Missa de Abertura

19:30: Dj Wanderson Soares

21h: Show Cinara Ribeiro

23h: Encerramento

7 de junho (Sábado):

10:30: Ciranda de roda do grupo Cravo e Camélia

12:00: DJ Marcelo Ricardo

13:30: Show Velha Guarda do Samba

15:00: DJ Marcelo Ricardo

17:30: Show com Os Paulinhos

19:30: DJ Marcelo Ricardo

21h: Show Sapotchen

8 de junho (Domingo):

10h: DJ Toninho

11h: Apresentação de Congado

13h30: Show Biruta (Choro e Samba)

15:30: Show Marcus Strada

17:30: Show Kfé e Viola



Evento - 27º Festival de Ora-Pro-Nóbis de Sabará

Data - sexta-feira 6 de junho a domingo 8 de junho

Local - Bairro Pompéu, Sabará (MG)

