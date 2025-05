Donos de restaurante em MG recebem homenagem na França

Do interior de Minas para a França. Essa é a trajetória dos empresários Fillipe André Souza Freitas e Mateus Silva Amaral, donos de um restaurante de alta gastronomia em Montes Claros, no Norte do estado. Eles receberam uma homenagem especial no país europeu, dentro das atividades do Festival de Cinema de Cannes, no último domingo (18/05).

O evento, denominado “Brasil Global 200 anos”, marcou a comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas e culturais entre o Brasil e França. A premiação, denominada Honneur dans les affaires et impact social” (Honra em Negócios e Impacto Social), foi concedida a 30 empreendedores brasileiros.

A iniciativa foi da Revista Forbes França, junto com outros parceiros. Na oportunidade, os empresários homenageados participaram de um evento que discutiu o tema “O protagonismo de mentes e negócios brasileiros no cenário internacional”. Os empreendedores mineiros também tiveram acesso ao Festival de Cinema de Cannes e desfilaram ao lado de famosos como as atrizes Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa e o advogado Nelson Wilians.

“Ser lembrado em um palco tão prestigiado como o Festival de Cannes é a confirmação de que, com visão, coragem e disciplina, podemos alcançar resultados extraordinários sem abrir mão das nossas raízes”, afirmou o advogado e empresário Mateus Amaral.

André Souza Freitas e Mateus Silva Amaral comandam o restaurante Já Vai Li Arquivo pessoal

“Acredito muito no poder da conexão entre propósitos. O encontro deixou claro que existe espaço, sim, para ideias que nascem no interior do Brasil ganharem projeção global”, completou.

Amaral salienta que, como advogado e empresário, tem uma “atuação voltada para o direito empresarial e para a área de gastronomia de alto padrão”. “Na advocacia, atuo de forma mais estratégica, direcionado à estruturação e crescimento de negócios. Já na gastronomia, estou focado na gestão, inovação e no desenvolvimento da experiência do cliente”, disse.

“O que une essas duas áreas (advocacia e gastronomia) é a mesma mentalidade: entregar valor real com excelência, consistência e foco em resultados”, considera.

Ele salienta que o restaurante que administra oferece uma experiência gastronômica completa. “Priorizamos a excelência tanto no atendimento quanto na preparação dos pratos, sempre em um ambiente que une sofisticação, acolhimento e identidade local. Nosso propósito é encantar cada cliente em todos os sentidos”, garante.

Entre os atrativos do cardápio do Restaurante “Já vai Li”, destacam-se os pratos: “Pork Ribs Bbq” – costelas de porco defumadas, servidas com arroz, batatas frita e vinagrete, “risoto milanês com medalhão”, “risoto de cupim defumado” e a “picanha “Já vai li”.