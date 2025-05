Dia da Cachaça Mineira: seis bares em BH com cartas da aguardente

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se tem uma bebida que é iguaria em Minas Gerais, é a cachaça. Apesar de muito popular e simbólica para o estado, ela foi, por muitos anos, marginalizada. Nesta quarta-feira (21/5), a capital do estado é palco de um movimento que resgata a tradição e o valor gustativo da cachaça.

Muitos bares e restaurantes antigos e reconhecidos da cidade sempre tiveram cartas de cachaça, que, embora pudessem ser muito apreciadas, eram uma espécie de resistência frente à desvalorização da bebida.

Atualmente, além dessas tradicionais casas, restaurantes que abraçam o público mais jovem mesclam referências múltiplas com a simbólica aguardente. No Dia da Cachaça Mineira, listamos diferentes espaços, dos clássicos aos modernos, onde o consumidor pode encontrar uma vasta carta de cachaça. Confira:

Bar do Antônio (Pé de Cana)

Com mais de 60 anos de história, o Bar do Antônio serve uma cerveja sempre gelada e petiscos que são referência na cidade. A grande atração do restaurante, porém, é a extensa carta de cachaça, que atrai muitos turistas, inclusive.

O bar ficou carinhosamente conhecido como “Pé de Cana” por conta de uma brincadeira dos clientes com Seu Antônio, fundador do local. Ele sempre jogava os restos de cachaça das mesas que limpava em um buraco na calçada do bar e os clientes brincavam que ali acabaria nascendo um pé de cana. E não é que a brincadeira ficou séria? A clientela fiel plantou uma mudinha no buraco e um pé de cana acabou, de fato, brotando ali.

Unidade Sion

Rua Flórida, 15, Sion

(31) 3221-2099

De segunda a sábado, das 11h à 01h

Domingo, das 11h às 18h

Unidade Luxemburgo

Rua Guaicuí, 615, Luxemburgo

(31) 3293-7267

De segunda a sábado, das 11h à 01h

Domingo, das 11h às 18h



Cachaçaria Lamparina

A estante da Cachaçaria Lamparina é repleta de garrafas da aguardente Bernardo Silva/Divulgação

Como o nome já bem diz, a Cachaçaria Lamparina é especializada na bebida, então, por lá, ela recebe o devido destaque. A carta de cachaças conta com diversos pequenos produtores de Minas Gerais. A aguardente é vendida lá em doses, garrafas ou coquetéis.

Com seus mais de cinco anos de inauguração, a casa vem honrando a história da cachaça e liderando um movimento de “introdução” da bebida entre o público jovem belo-horizontino.

Unidade Mercado Novo

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta, das 12h à 00h

Sábado, das 10h à 00h

Domingo, das 10h às 18h

Unidade Casa Alvorada

Avenida do Contorno, 3415, Santa Efigênia

Segunda e terça, das 9h às 15h

Quarta e quinta, das 9h à 00h

Sexta, das 9h à 01h

Sábado, das 9h à 00h

Domingo, das 8h às 21h

Via Deslandes

A estante de cachaças do Via Deslandes tem mais de 100 rótulos Gabriela Câmpara/Divulgação

O Via Cristina marcou os amantes de cachaça da capital, afinal, contava com uma coleção de 909 rótulos da bebida. Apesar de ter fechado as portas em 2017, hoje os clientes podem matar a saudade das comidinhas e, claro, da cachaça no Via Deslandes, bar do mesmo fundador.

Miguel Murta inaugurou o espaço no fim de 2022 e, além de reconquistar sua antiga clientela, coleciona novos clientes que se apaixonam pelo espaço. São mais de 100 rótulos comercializados no local, que movimenta a esquina da Rua Francisco Deslandes com a Pium-Í, no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul da cidade.

Rua Francisco Deslandes, 10, Anchieta

(31) 3657-3677

De terça a sexta, das 16h à 00h

Sábado e domingo, das 11h às 18h

Trintaeum

O restaurante Trintaeum mescla a contemporaneidade com a tradição da culinária mineira Marcos Leão/Divulgação

Inaugurado no fim de 2024, o restaurante comandado pela chef Ana Gabi Costa apresenta uma proposta de cozinha mineira autoral. Tudo lá é regional. Dos pratos até os refrigerantes comercializados, a origem é sempre Minas Gerais.

Seguindo essa proposta, é impossível deixar de lado as cachaças. Além de todos os drinques autorais levarem a bebida, o restaurante tem sua própria carta da aguardente, com quase 20 rótulos disponíveis.

Rua Professor Antônio Aleixo, 20, Lourdes

(31) 97141-7308

De terça a sexta, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

Timbuca

As cachaças no Timbuca são numeradas, afinal, são 166 rótulos comercializados lá Douglas Castro/Divulgação

No Timbuca, bar no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital mineira, as garrafas de cachaça precisam até ser numeradas, afinal, são 166 rótulos comercializados. O próprio nome do bar faz referência à bebida. “Timbuca” era a palavra usada pelo avô de Caetano Sobrinho, chef e proprietário do bar, para se referir à aguardente.

As garrafas, além de guardarem esse líquido precioso tão para o bar, tornam-se decoração altas estantes iluminadas para que todos possam se sentir, de fato, em um bar a cara de Minas Gerais.

Avenida Afonso Pena, 4321, Serra

(31) 3646-4321

De terç a asexta, as 18h à 00h

Sábado, das 12h à 00h

Domingo, das 12h às 17h

Birosca S2

O espaço do Birosca S2 tem cara de 'casa de vó', com objetos de decoração antigos Daniel Iglesias/Divulgação

A primeira casa da renomada chef Bruna Martins, no Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital, também conta com uma carta de cachaça para os clientes. A casa está completando 12 anos de sua inauguração e homenageia em seu cardápio e ambiente a “casa de vó” e as diversas referências da chef.

Além de coquetéis com a aguardente, o restaurante conta com uma carta enxuta de cachaças, com cinco rótulos mineiros.

Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza

(31) 99957-7267

De quarta a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

