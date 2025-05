Quando as temperaturas caem, uma boa sopa quente se torna quase um abraço no prato. E se for leve, nutritiva e cheia de sabor, melhor ainda. A combinação da abóbora com o gengibre traz um toque picante e reconfortante, enquanto o creme de castanhas substitui laticínios com suavidade e cremosidade, tornando esta uma excelente sopa saudável para o frio — perfeita para quem busca conforto sem abrir mão do equilíbrio nutricional.

Além de aquecer, a sopa ainda oferece benefícios extras: a abóbora é rica em betacaroteno e fibras, o gengibre é anti-inflamatório e digestivo, e as castanhas são fontes de gorduras boas e proteínas vegetais. Ideal para um jantar leve e funcional.

Confira outras receitas de caldos deliciosos para este clima!

Receita de sopa de abóbora com gengibre e creme de castanhas

Ingredientes:

500g de abóbora cabotiá ou moranga, descascada e picada;

1 pedaço pequeno de gengibre (cerca de 3 cm), sem casca e ralado;

1 cebola picada;

2 dentes de alho amassados;

1 colher (sopa) de azeite de oliva;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

3 xícaras (chá) de água ou caldo de legumes;

½ xícara (chá) de castanha-de-caju crua (de molho por 4h);

½ xícara (chá) de água filtrada (para o creme).

Modo de preparo:

aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem; acrescente o gengibre e a abóbora picada, mexendo bem; adicione a água ou caldo de legumes, tempere com sal e pimenta, tampe a panela e deixe cozinhar até a abóbora ficar macia (cerca de 20 minutos); enquanto isso, bata no liquidificador as castanhas escorridas com ½ xícara de água filtrada até formar um creme liso; quando a abóbora estiver cozida, desligue o fogo e bata a sopa no liquidificador ou com um mixer até ficar cremosa; volte ao fogo baixo, misture o creme de castanhas e cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste o sal se necessário; sirva com um fio de azeite, sementes tostadas ou ervas frescas.

Leve, aromática e aconchegante, essa sopa é uma excelente alternativa para variar o cardápio nos dias frios, inclusive para quem segue uma alimentação plant-based. Sirva com torradas integrais ou pão rústico e transforme o jantar em uma experiência acolhedora.