O nhoque de batata-doce vem conquistando espaço como uma alternativa saudável e saborosa às massas tradicionais. Rico em fibras, com baixo índice glicêmico e uma textura que derrete na boca, esse prato une conforto e leveza na medida certa.

Combinado a um molho de ervas frescas, torna-se ainda mais aromático e equilibrado — ideal para quem busca uma refeição nutritiva sem abrir mão do prazer à mesa.

Confira a receita para o nhoque de batata-doce

A massa leva poucos ingredientes e pode ser feita em etapas simples. Basta cozinhar e amassar a batata-doce, incorporar farinha aos poucos e modelar os nhoques. O segredo para um bom resultado é não exagerar na farinha e respeitar o ponto da massa, que deve ser firme, mas ainda macia.

Ingredientes (2 porções)

Para o nhoque:

2 xícaras de batata-doce cozida e amassada;

1/2 xícara de farinha de aveia ou trigo (ajuste se necessário);

1 pitada de sal;

noz-moscada a gosto (opcional).

Para o molho de ervas:

3 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 dente de alho picado;

1 colher (sopa) de salsinha picada;

1 colher (sopa) de manjericão fresco;

1 colher (chá) de tomilho fresco;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

misture a batata-doce amassada com o sal e a noz-moscada; acrescente a farinha aos poucos até a massa ficar firme, mas ainda úmida; faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços; cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Quando subirem à superfície, estão prontos. Retire com escumadeira; em uma frigideira, aqueça o azeite, doure o alho e acrescente as ervas. Ajuste o sal e a pimenta; misture os nhoques cozidos ao molho e sirva imediatamente.

Além do molho de ervas, é possível variar a receita com molho de tomate rústico, cogumelos salteados ou um creme leve de castanhas, para versões veganas e igualmente saborosas.

Nhoque de batata-doce com molho de ervas: leve, nutritivo e cheio de sabor natural Freepik

Opções de acompanhamentos saudáveis que combinam com o nhoque de batata-doce

1. Salada verde com cítricos

Folhas variadas (rúcula, agrião, alface) com laranja ou tangerina, nozes e vinagrete de limão. Refresca e equilibra o sabor adocicado do nhoque.

2. Legumes grelhados

Abobrinha, berinjela, pimentões e cenoura grelhados com um fio de azeite e ervas finas. Leves, coloridos e ricos em fibras.

3. Cogumelos salteados

Shimeji ou cogumelos paris refogados no azeite com alho e shoyu. Intensificam o sabor do prato e acrescentam proteínas vegetais.

4. Espinafre refogado com alho

Um clássico nutritivo, rico em ferro e fácil de preparar. Vai bem com o molho de ervas do nhoque.

5. Purê de couve-flor

Substitui os purês mais pesados e acrescenta cremosidade e leveza ao prato.

Seja para um jantar leve ou almoço reconfortante, o nhoque de batata-doce é uma receita curinga, fácil de adaptar e perfeita para variar o cardápio com mais saúde e sabor.