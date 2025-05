Receita do Nhoque da Fortuna: simpatia para ganhar dinheiro no dia 29

Simpatia do Nhoque da Fortuna

Comece preparando um nhoque (veja mais abaixo a receita completa) , para você e para as outras pessoas que estiverem compartilhando a refeição. É recomendado que você mesmo elabore o prato, desde a massa até o molho, evitando comprar a refeição pronta. Agora, com todos à mesa, coloque uma moeda ou nota de qualquer valor debaixo do prato – não precisa nem mesmo ser a moeda local, você pode apostar numa nota de dólar, euro, ou o que achar que lhe dará mais prosperidade. Na hora de comer, de frente para o prato, coma os 7 primeiros pedaços de nhoque que ver, sempre com a mente recheada de pensamentos positivos, mentalizando a realização de seus maiores desejos. Depois, pode continuar comendo o restante do nhoque, preferencialmente acompanhado de um bom vinho italiano.

Mas e a Receita do Nhoque da Fortuna?

Preparo da Massa

1kg de batatas;

2 ovos;

2 colheres de sopa de margarina;

Farinha de trigo;

Sal;

1 pacote de queijo parmesão.

Preparo do Molho

3 tomates frescos e maduros;

1 lata de tomate italiano sem pele;

1 dente de alho;

2 colheres de sopa de azeite de oliva;

2 colheres de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de manjericão;

½ colher de sopa de açúcar;

½ colher de chá de sal;

1 pitada de pimenta-do-reino.

Finalização do seu Nhoque

A história do Nhoque da Fortuna

Você provavelmente já deve ter ouvido alguém sugerir uma simpatia envolvendo nhoque no final de ano, certo? Pois saiba que a antiga tradição ganhou o nome de, e a prática pode ser repetida todo dia 29 de cada mês do ano. A simpatia do Nhoque da Fortuna, como seu próprio nome sugere, garante ao realizador prosperidade e fortuna àqueles que a seguem à risca. Para isso, será preciso cumprir todo o processo que envolve desde a receita do nhoque, até o modo de comê-lo. Veja como fazer.Muitos são os devotos da simpatia do Nhoque da Fortuna nos finais de ano. No entanto, nada impede que você a realize em outros meses, desde que no dia 29. Tradicionalmente, dezembro é o mês ideal para se obter os melhores resultados da simpatia, que deverá ser feita seguindo alguns passos fundamentais.Para garantir que seus pedidos serão realizados e que a fartura de fato virá, muitos acreditam ainda que o dinheiro colocado debaixo do prato deverá permanecer guardado até o dia 29 do próximo mês. Só então você poderá gastá-lo ou dar um outro fim a ele.Agora que você já foi introduzido ao passo a passo da simpatia do Nhoque da Fortuna, é importante ter na despensa os ingredientes necessários para a receita tradicional do prato. Veja como preparar a massa e o molho da maneira correta.Simples e rápida, sem desculpas para comprar pronta. Para a massa do Nhoque da Fortuna você irá precisar dos seguintes ingredientes:Reunidos os ingredientes, você deverá descascar as batatas e cozê-las. Com as batatas em ponto de purê, amasse-as, juntando os dois ovos, as colheres de sopa de margarina e o sal. Agora vá acrescentando a farinha de trigo até que a mistura atinja o ponto de você conseguir fazer bolinhas, sem que elas grudem nas mãos. Para facilitar o manuseio, besunte as mãos com óleo ou margarina. Cuide para que a quantidade de farinha de trigo seja a ideal. O excesso do ingrediente poderá deixar o seu nhoque duro e pesado. Assim que a sua massa estiver pronta, pegue um punhado dela e, sobre uma mesa (preferencialmente polvilhada com farinha), estique o pedaço, formando um rolinho com ele. Agora, com uma faca, corte os pedaços em formato de nhoque, achatando-os levemente com as pontas dos dedos. O último passo é ferver uma panela de água e colocar os nhoques aos poucos dentro dela. Em poucos minutos, os pedacinhos começarão a subir, e é aqui que você deve escorrer a água quente, passá-los por água fria para parar o cozimento, escorrer novamente e reservar.Para o molho, serão necessários os seguintes ingredientes:Tudo nas mãos? Então comece abrindo a lata com os tomates, retirando a pele, se necessário, e batendo todos eles num liquidificador. Agora, separe uma tigela com água e gelo, o suficiente para cobrir os tomates frescos. Em uma panela, ferva água. Faça um corte em formato de X na base de cada tomate, colocando-os na água fervente durante alguns segundos. Rapidamente, transfira-os para a tigela com gelo e água. Agora, pelo X que você cortou, puxe a pele dos tomates facilmente. O próximo passo é retirar as sementes e cortar os tomates em cubinhos. Feito isso, reserve-os enquanto refoga o alho picado com azeite e manteiga – em fogo médio, ok? Adicione o manjericão fresco e logo em seguida adicione os cubinhos e os tomates batidos lá no começo. Finalize temperando com açúcar, sal e pimenta do reino. Abaixe o fogo e deixe que o conteúdo cozinhe por cerca de 10 minutos. Mexa eventualmente para que nada grude no fundo da panela.Para unir massa e molho, unte um refratário e intercale em camadas os nhoques, o molho e queijo ralado polvilhado. Use um toque final levando o prato ao forno, deixando em fogo médio para gratinar. Agora é só servir, respeitando o passo a passo da simpatia já ensinada lá em cima.Tanto preparo e tanta tradição, você sabe por quê? Acredita-se que São Pantaleão, médico mártir conhecido por realizar curas milagrosas, em um dia 29 de dezembro, perambulava por um pequeno vilarejo italiano, trajado como um andarilho. Com fome, Pantaleão bateu à porta de uma família, procurando por aquele que tivesse a bondade em lhe ofertar um prato de comida. A porta que se abriu habitava um casal muito simples, e que mesmo com pouco e um tanto quanto desconfiados, convidaram o médico para entrar e sentar-se à mesa com eles. A família, mesmo vivendo em situação de miséria, possuía apenas uma pequena quantidade de nhoque disponível, e a dividiu em porções iguais para os três: isso daria sete bolinhas de nhoque para cada um. São Pantaleão se alimentou, agradeceu e deixou a casa. O casal, após a pobre refeição, ao retirar os pratos da mesa, viu que debaixo do prato do santo havia várias moedas de ouro. A partir dessa história, acredita-se que todo dia 29, tradicionalmente, seria dia de fazer a simpatia do Nhoque da Fortuna. No entanto, considerando que o santo visitou o casal no mês de dezembro, esse seria o mês mais indicado para repetir o ritual.