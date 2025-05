Elegante, cremoso e cheio de sabor, o risoto de cogumelos com vinho branco é uma daquelas receitas que impressionam, mas que não exigem grande experiência na cozinha.

Com ingredientes simples e técnica, é possível fazer um risoto de cogumelos fácil e cheio de personalidade, perfeito para jantares a dois, refeições vegetarianas ou quando você quer sair do básico do dia a dia.

A seguir, confira a receita completa e dicas para deixá-lo ainda mais irresistível.

Receita de risoto de cogumelos fácil

Ingredientes (2 porções):

1 xícara (chá) de arroz arbório;

200 g de cogumelos frescos fatiados (shitake, paris ou portobello);

1/2 cebola picada;

2 colheres (sopa) de azeite ou manteiga;

1/3 de xícara (chá) de vinho branco seco;

1 litro de caldo de legumes quente;

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

salsinha picada para finalizar (opcional).

Modo de preparo:

aqueça o azeite ou manteiga em uma panela e refogue a cebola até ficar translúcida; acrescente os cogumelos e refogue até que fiquem macios. Tempere com sal e pimenta; adicione o arroz arbório e mexa bem por 1 minuto, até os grãos ficarem envoltos na gordura; despeje o vinho branco e deixe evaporar o álcool, mexendo sempre; comece a adicionar o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais; continue o processo por cerca de 18 minutos, até o arroz ficar al dente e cremoso. desligue o fogo, acrescente o queijo ralado e ajuste o sal. Misture bem; finalize com salsinha picada e sirva imediatamente.

Veja também

Dicas para um risoto ainda mais especial

O risoto de cogumelos com vinho branco é uma excelente escolha para quem busca um prato refinado, mas descomplicado. Veja como deixar ainda mais saboroso:

utilize uma combinação de cogumelos para realçar o sabor do prato;

o vinho branco deve ser seco e de boa qualidade, pois influencia diretamente no sabor final;

o caldo de legumes pode ser caseiro ou industrializado, mas deve estar sempre quente para não interromper o cozimento;

mexer sempre é essencial: ajuda a liberar o amido e garantir a cremosidade do risoto.

A combinação do sabor terroso dos cogumelos com a acidez do vinho branco resulta em uma refeição equilibrada e acolhedora. Sirva com um bom vinho e finalize com um toque de parmesão — é o tipo de prato que transforma uma noite comum em ocasião especial.