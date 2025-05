O frango à passarinho é um clássico dos petiscos brasileiros, e agora, com a airfryer, ele pode ser preparado de forma prática, rápida e sem o excesso de gordura das frituras convencionais.

Para quem busca uma receita de frango na airfryer crocante, com pele dourada e carne macia, o segredo está tanto no tempero quanto no modo de preparo.

Receita de frango à passarinho na airfryer

A seguir, confira como acertar no ponto e deixar o prato ainda mais saboroso com ingredientes simples que você já tem em casa.

Ingredientes:

1 kg de frango à passarinho;

4 dentes de alho amassados;

suco de 1 limão;

2 colheres (sopa) de azeite ou óleo;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 colher (chá) de páprica doce ou picante;

1 colher (chá) de orégano (opcional);

cheiro-verde picado para finalizar.

O segredo está tanto no tempero quanto no modo de preparo Freepik

Modo de preparo:

em um recipiente, tempere o frango com alho, limão, azeite, sal, pimenta, páprica e orégano. Misture bem, cubra e deixe marinar na geladeira por pelo menos 30 minutos; preaqueça a airfryer a 200?°C por 5 minutos; disponha os pedaços de frango na cesta sem sobrepor. Se necessário, asse em duas etapas; programe a airfryer para 30 a 35 minutos, virando os pedaços na metade do tempo para garantir que fiquem dourados e crocantes por igual; ao final, salpique cheiro-verde e sirva com limão cortado.

Leia Mais

Perfeito para acompanhar um arroz branco, uma farofa caseira ou até mesmo como entrada, o frango à passarinho na airfryer combina crocância e sabor com praticidade. Essa receita é ideal para quem deseja reduzir o uso de óleo sem abrir mão do prazer de uma comida bem feita.

Com as técnicas certas e um bom tempero, é possível transformar o preparo do dia a dia em uma refeição especial.