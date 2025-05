O Dia Internacional do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, é o pretexto ideal para reunir a família ou amigos em volta de um clássico que agrada a todos os gostos. Embora tenha origem incerta , e diversas disputas sobre quem criou o primeiro, o hambúrguer se tornou um dos pratos mais populares do mundo. Melhor ainda quando feito em casa, com ingredientes frescos, molhos personalizados e combinações criativas.

Seja para quem prefere a versão tradicional com carne bovina ou para os que buscam alternativas vegetarianas, há sempre uma boa receita para experimentar.

1. Hambúrguer clássico com queijo cheddar

Ingredientes:

500g de carne moída (acém ou fraldinha);

sal e pimenta-do-reino a gosto;

4 fatias de queijo cheddar;

4 pães de hambúrguer;

maionese, alface, tomate e cebola roxa para acompanhar.

Modo de preparo

modele os hambúrgueres com cerca de 120g cada, tempere e grelhe em fogo alto até o ponto desejado; monte com o pão, queijo e acompanhamentos.

2. Hambúrguer de frango com maionese de ervas

Ingredientes:

500g de peito de frango moído;

1 colher (sopa) de cebola ralada;

sal, pimenta e salsinha picada a gosto;

pão integral;

alface, tomate e maionese com ervas frescas.

Modo de preparo

misture os ingredientes, modele os hambúrgueres e grelhe em frigideira untada;

sirva no pão com os acompanhamentos.

3. Hambúrguer vegetariano de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de grão-de-bico cozido;

1 dente de alho;

1/2 cebola picada;

1 colher (sopa) de farinha de aveia;

sal, pimenta e cominho a gosto.





Modo de preparo

processe tudo até formar uma massa; modele os discos e asse ou grelhe até dourar; sirva com pão integral e salada.

4. Hambúrguer de costela com cebola caramelizada

Ingredientes:

600g de carne de costela moída;

sal grosso e pimenta-do-reino;

1 cebola grande fatiada;

1 colher (sopa) de açúcar mascavo;

pão brioche.

Modo de preparo

prepare os hambúrgueres e grelhe bem; caramelize a cebola em fogo baixo com o açúcar; monte no pão com queijo derretido e rúcula.

5. Hambúrguer de cogumelo com queijo de cabra

Ingredientes:

2 xícaras de cogumelos picados (shitake ou paris);

1 colher (sopa) de azeite;

1/2 xícara de aveia em flocos;

sal, pimenta e ervas a gosto;

queijo de cabra para finalizar.

Modo de preparo

refogue os cogumelos e misture com a aveia e temperos; modele, grelhe e finalize com queijo de cabra no pão tostado.

Clássico, artesanal e irresistível: o hambúrguer caseiro é a estrela do Dia do Hambúrguer Freepik

Dicas para montar um hambúrguer caseiro digno de lanchonete

Um hambúrguer saboroso começa com um bom preparo, mas a montagem também faz toda a diferença na experiência final. Para deixar seu hambúrguer caseiro com cara e sabor de lanche de restaurante, siga essas dicas:

Use pão selado : aqueça o pão na frigideira com um pouco de manteiga até ficar levemente crocante por dentro. Isso evita que o molho amoleça demais a base;

Monte em camadas equilibradas : comece com a base do pão, uma folha de alface ou rúcula (que também ajuda a proteger contra o excesso de umidade), depois o hambúrguer, queijo derretido, tomate, cebola roxa, molhos e o topo do pão;

Escolha o queijo certo : muçarela, cheddar, prato e até gorgonzola funcionam bem, desde que sejam derretidos diretamente sobre a carne quente;

Molhos na medida : combine maionese temperada, mostarda, ketchup ou molhos especiais, mas com moderação para não desequilibrar a estrutura;

Finalize com uma prensadinha leve: pressione o topo suavemente para integrar os ingredientes, sem achatar demais o hambúrguer.

Com essas receitas de hambúrguer caseiro, o Dia do Hambúrguer se transforma em uma celebração saborosa, acessível e personalizada. Além de mais saudáveis que as versões industrializadas, os hambúrgueres feitos em casa permitem brincar com os ingredientes e explorar novos sabores.

Quer aprender a fazer também o pão de hambúrguer em casa? Veja essa receita completa e fácil de preparar: pão de hambúrguer caseiro.