Dia Mundial do Hambúrguer: saiba onde comer o lanche em Sabará

O Dia Mundial do Hambúrguer é celebrado nesta quarta-feira (28). De crianças a adultos, não há quem resista a um pão recheado com carne, queijo e muito sabor. Pensando nisso, seja para comemorar o dia em grande estilo ou só arrumar uma desculpa pra comer o lanche, aqui vão alguns lugares onde você pode se deliciar com um hambúrguer em Sabará.

JJ Steak Burger Artesanal

O diferencial da JJ Steak Burguer Artesanal está nas combinações criativas e na qualidade dos ingredientes. O hambúrguer de frango empanado com queijo derretido é um dos favoritos do público. A casa aposta em sabores robustos e porções generosas.

R. Diana, 476, Ana Lúcia - Sabará

Horário: Terça a domingo, a partir das 18h30

Instagram: @jjsteakburger

O Procurado Fine Burguers

Com um cardápio criativo e ambiente descontraído, O Procurado Fine Burguers aposta em hambúrgueres smash e tradicionais bem temperados, batatas crocantes e combos generosos.

Praça Melo Viana, Centro – Sabará

Quarta a domingo, das 18h às 23h

Instagram: @oprocuradofineburguers

Manda Brasa Hamburgueria

Localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Manda Brasa Hamburgueria oferece hambúrgueres artesanais em um ambiente acolhedor. O cardápio inclui opções variadas, com destaque para os hambúrgueres bem recheados. O local também conta com música ao vivo em algumas noites.

Rua Pitangui, 245, Nossa Senhora de Fátima - Sabará

Terça a domingo, das 17h à 0h

Instagram: @mandabrasahamburgueria

Vikings Hamburgueria

Inspirada na cultura nórdica, a Vikings oferece hambúrgueres artesanais bem servidos e cheios de personalidade. É o tipo de lugar ideal pra curtir com amigos ou em família.

Praça Melo Viana, 34, Centro - Sabará

Todos os dias, das 18h às 23h30

Instagram: @vikingshamburgueria