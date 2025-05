Como levar hambúrguer grátis e pagar R$ 1 por batata em BH?

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Pode parecer mentira, mas não é. A hamburgueria carioca T.T. Burger, em Belo Horizonte desde 2023, vai presentear os 100 primeiros clientes que chegarem a uma das unidades espalhadas pelo país na quarta-feira (28/05), quando é comemorado o Dia do Hambúrguer. Trata-se de um voucher que dá direito a um T.T. Burger (hambúrguer feito com carne de 180g, queijo meia cura derretido, tomate, alface, picles de cebola roxa e molho T.T.) gratuito por mês durante o período de um ano.

A ação "Cem Primeiros" é válida em oito unidades da hamburgueria e uma delas é a de Belo Horizonte, localizada no Bairro Carmo, Região Centro-Sul da capital mineira. As outras ficam no Leblon (Rio de Janeiro), Itaim Bibi (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Vitória (Espírito Santo), Curitiba (Paraná), Brasília (Distrito Federal) e Goiânia (Goiás).

Para cada loja, serão distribuídos 100 vouchers, um para cada um dos 100 clientes que chegarem primeiro à loja, ou seja, uma centena de belo-horizontinos serão agraciados com hambúrgueres gratuitos por 12 meses. A unidade daqui abre ao meio-dia.

A hamburgueria fez uma ação parecida em 2023, quando inaugurou sua unidade em BH. Também era o Dia do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio. Os 100 primeiros clientes que chegaram à loja levaram um T.T Burger de graça.

Batata a preço simbólico

A batata, tubérculo mundialmente amado e que virou o acompanhamento perfeito para o hambúrguer, também tem um dia só para ela. O Dia da Batata é celebrado apenas dois dias depois do Dia do Hambúrguer, dia 30 de maio.

Pensando nisso, a T.T Burger vai oferecer um preço para lá de especial para as fritas nesta sexta-feira. Clientes que consumirem qualquer hambúrguer do cardápio poderão acrescentar o acompanhamento no pedido por apenas R$ 1.

Variações para todos os gostos

Quem quiser aproveitar a oportunidade pode, inclusive, experimentar uma das 10 variações do hambúrguer. Outro clássico, além do T.T. Burger, que leva o nome da casa, é o Pãocarnequeijo (R$ 39,90), que tem o que é, para muitos, o essencial: carne de 120g, queijo cheddar e molho T.T.

O QuarT.T.eirão (R$ 39,90), versão da casa de um ícone da rede de fast food mais famosa do mundo, também é uma ótima pedida para quem tem um paladar clássico e valoriza a acidez. Esse sanduíche acrescenta à carne de 120g e queijo cheddar, picles de pepino, cebola picada, catchup e mostarda.

Os vegetarianos também são bem-vindos e podem escolher entre duas opções de hambúrgueres: o Futuro T.T (R$ 59,90, que leva 120g de hambúrguer vegetal, queijo meia cura, tomate, alface, picles de cebola roxa e molho T.T) ou o Futuro Trufado (R$ 59,90, que é composto por hambúrguer vegetal de 120g, queijo meia cura derretido, cebola caramelizada no balsâmico e maionese de trufas brancas).

Serviço

T.T. Burger (@t.t.burger)

Rua Andaluzita, 13, Carmo

(31) 99963-7530

De domingo a quinta, das 12h à 00h

Sexta e sábado, das 12h às 02h



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino